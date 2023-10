Israels Premierminister Netanyahu verspricht, dass das Land für einen langen Krieg kämpfen wird. Anschließend müsse er auch „Antworten auf schwierige Fragen“ geben. Seine Regierung übt Druck auf die Freilassung der nach Gaza entführten Geiseln aus.

Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat mit der Ausweitung der Bodenoperationen des israelischen Militärs im Gazastreifen die zweite Phase des Krieges gegen die Hamas begonnen. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten und die Herrschaft der islamistischen Organisation zu zerstören und die Geiseln nach Hause zu bringen, sagte er vor Journalisten in Tel Aviv.

Der Krieg werde schwierig und langwierig sein, sagte der Premierminister. Ob Iran an der Planung des Anschlags der radikalislamischen Gruppe Hamas am 7. Oktober beteiligt war, konnte er nicht sagen. Doch die Islamische Republik ist einer der Geldgeber der Gruppe. Netanyahu sagte auch: „Nach dem Krieg werden wir alle Antworten auf schwierige Fragen geben müssen, das schließt mich ein.“

Die Notstandsregierung beschloss einstimmig, die Bodenoperationen auszuweiten. Armeeberichten zufolge rückten israelische Truppen in der Nacht in den Norden des Gazastreifens vor. Die Bodentruppen sind weiterhin vor Ort. Beteiligt seien Infanterie, Panzertruppe, Pionierkorps und Artillerie, hieß es. Nach Angaben des Militärs werden zunehmend unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen. Zuvor hatte das israelische Militär vereinzelte, zeitlich begrenzte Vorstöße vor Ort durchgeführt.

Netanyahu will „jede Option verfolgen“

Netanjahu hatte zuvor mit Angehörigen der von der Hamas entführten Geiseln gesprochen. Ohne sich zu möglichen Austauschvereinbarungen zu äußern, sagte Netanyahu bei dem Treffen, dass seine Regierung „jede Option nutzen wird, um sie nach Hause zu bringen“. In einem von seinem Büro veröffentlichten Video erklärte er außerdem, dass die Befreiung der Geiseln ein „integraler“ Bestandteil der militärischen Ziele sei. „Druck ist der Schlüssel. Je größer der Druck, desto größer die Chancen“, sagte der Regierungschef.

Die Hamas hatte die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in Israel gefordert. „Der Preis, der für die große Zahl feindlicher Geiseln in unseren Händen gezahlt werden muss, besteht darin, die (israelischen) Gefängnisse aller palästinensischen Gefangenen zu räumen“, hieß es in einer Videobotschaft des Sprechers des bewaffneten Flügels Israels, die vom radikalen Hamas-Fernsehen ausgestrahlt wurde Organisation, Abu Obeida.

„Wenn der Feind das Problem auf einen Schlag lösen will, sind wir dazu bereit. Wenn er einen Prozess in Etappen will, dann sind wir auch dazu bereit“, fügte er hinzu. Am 7. Oktober startete die Hamas einen beispiellosen Großangriff auf Israel. Nach israelischen Angaben kamen rund 1.400 Menschen ums Leben. Außerdem entführte sie 229 Menschen in den Gazastreifen und hat seitdem vier der Geiseln freigelassen. Als Reaktion darauf riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete massive Luftangriffe.