China zal mehr en mehr Macht – da sind sich die USA sicher. De enorme wirtschaftliche Einfluss der Volksrepublik könnte schon bald zum Druckmittel zijn, gevolgd door de Amerikaanse geheime dienst. Verspreid wolle China daher auch nicht die Beziehungen zu Moskau aufgeben.

In de Verenigde Staten was er een bericht van de geheime dienst dat China zei dat China internationale machtsrelaties had met meer politieke en militaire acties in der Welt ausnutzen könnte. Schon jetzt habe Beijing durch seine Lieferketten-Bedeutung een enorme wirtschaftliche Macht, heißt es in hen in Washington veröffentchten Notice. China heeft zich niet laten leiden door politici en militairen die in de Welt-wereld worden benaderd.

Het rapport bevat de namen “Annual Threat Assessment” waarin de verschillende rapporten van de US-Geheimdienst onder de aandacht worden gebracht. Demnach nutzt Peking seine Stellung im weltweiten Lieferketten-Netz schon jetzt, um ausländische Unternehmen und auch einzelne Staaten zu zwingen, Technologie und Innovationen nach China zu transferieren. Peking zou kunnen gaan aber auch militärisch en politiek versuchen, dadurch mehr Einfluss zu winnen.

China’s Regierung als het om de macht gaat, als het zo is dat de Schwächung des Amerikanischen invloed uitoefent op de macht in Azië en als een wereldwijde Großmacht entwickeln kan, erklärte een Geheimdienstmitarbeiter van “New York Times”. Dieses Ziel sei in Grund dafür, dass China weiterhin een sich vertifende Partnershipschaft mit Russland aufrechterstop.

Rusland is een nützlicher Partner Chinas

US-Beamt heeft ervoor gewaarschuwd, dat China in Erwägung ziehen könnte, Rusland für den Krieg in der Ukraine beispielsweise Munition zo liefern. US-Beamte heeft zich gevestigd, terwijl China zich heeft gevestigd, Artilleriegeschosse en Rusland naar liefern, aber hoffte, die unentdeckt zu tun, damit Peking glaubwürdig een in öffentliche positie van de Kritik en de Vereinigte Staat voor die Lieferung van Waffen en de Oekraïense rechterhalten konnte.

De coördinator van de Amerikaanse geheime dienst, Avril Haines, heeft de tijd genomen om Peking en Moskau als vastgeroeste zaken te verbinden met “Einschränkungen”. “Wir sehen nicht, dass sie zu Verbündeten are, so who wir es mit Verbündeten in der NATO sind”, zei Haines der Zeitung. In dit rapport werden China en Rusland behandeld als een belangrijke strategische partner, trots op de Kritik, die Vereinigten Staaten en ANDERE een Peking für die Aufrechterhaltung dieser Beziehung geübt haben.

China’s staatshoofd en partij Xi Jinping heeft een ongewapend scharfe van de Verenigde Staten geënsceneerd en de Vereinigde Staat en het Westen vorgeworven, de Aufstieg Chinas in der Welt voorkomen wollen wol.