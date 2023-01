Nur vier Dax-Konzerne haben keine Frau im Vorstand

Der Frauenanteil in den 40 größten DAX-Unternehmen stieg von 19 auf 22,7 Prozent im Jahr 2022. Nur vier Unternehmen haben laut einer Studie noch keine Frau im Vorstand. Laut Personalberater Jens-Thomas Pietralla ist der Kulturwandel in den größten deutschen Unternehmen angekommen.

Der Frauenanteil in den Vorständen der 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen stieg im vergangenen Jahr von 19 auf 22,7 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds vom 1. Januar, die am Wochenende veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr wurden mehr Frauen als Männer in den Vorstand berufen. Zwei DAX-Konzerne – Siemens Healthineers und Fresenius Medical Care – haben sogar 50 Prozent Frauen.

Mehr Frauen in Dax-Vorständen: „Kulturwandel ist zumindest in den größten deutschen Unternehmen angekommen“

Das Gesetz, wonach börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als drei Vorständen mindestens eine Frau im Vorstand haben müssen, wirke schnell und klar, sagte Berater Jens-Thomas Pietralla. Nur vier DAX-Konzerne haben noch keine Frau im Vorstand. Die Hälfte der Vorstandsmitglieder wurde aus den eigenen Reihen rekrutiert. Auch würden mehr Frauen in Positionen mit Ergebnisverantwortung berufen, statt wie bisher primär in die Personalabteilung. Dies zeige, „dass der Kulturwandel zumindest in den größten deutschen Unternehmen angekommen ist und beginnt, Früchte zu tragen“. Der Anteil deutscher Staatsbürger in den DAX-Vorständen ist von 67 auf 63 Prozent gesunken.

Laut Russell Reynolds stieg der Frauenanteil in den Vorständen der 50 im M-DAX gelisteten mittelständischen Aktiengesellschaften von 11,7 auf 13,7 Prozent. Die Hälfte der M-DAX-Unternehmen wird nur von Männern geführt.