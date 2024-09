„Versicherer des Jahres 2024“, de grote uitgave van de Duitse instellingen voor servicekwaliteit en ntv, heeft de branche een guts-zeugnis uitgestuurd, die op een punktelle Schwachpunkte is gebaseerd. In de Top 10 landen 5 vestigingen en 5 directe verkopers.

Versicherungen sollen Schutz vor kosten Lebensriskiken bieten. Ik ben Ernstfall muss auf sie Verlass sein. De Versicherungsbranche is een goede manier om inzicht te krijgen in uw gezondheid en voor uw gezondheid te zorgen. Echter, de weergave van het niveau van het vorige niveau is niet gestopt, maar er is een goed resultaat. De kennis van de afzonderlijke aspecten van „sehr gut“ bis „befriedigend“.

Nur Sieger schneidet „sehr gut“ ab

Als Zufriedenheits-garant zijn wij op de hoogte van de kwaliteit van het product, de aspecten van de kwaliteit van de producten en de kwaliteit van het product: Rund 77 procent van de variaties is hier beschikbaar met een positief antwoord.

Am ehesten zegt sich Verbesserungspotenzial beim Service, mit dem sich fast 28 Prozent nicht zufrieden zeigen. Dit heeft ook invloed op zowel de emoties: het is een kwestie van grote zorg voor het fysieke welzijn en langdurige zorg, tijden voor economische frustratie. Insgesamt messages annähernd 22 Denk na over de gevolgen van uw ervaringen tijdens uw verblijf.

Schaderegeling voor een Knackpunkt

Interessant detail: het digitale beeld van de externe gegevens is nuttig voor een project – en er zijn vier delen van de gegevens, het online portaal is nuttig voor gebruikers. Een belangrijk aspect van de schade veroorzaakt door schade – hier kun je zowel de Abwicklung Schwächen zien. Meer dan één persoon heeft twee aspecten van de informatie ontvangen na een val gemeld – en de impact van de getroffen mensen is niet goed geregeld.

Markus Hamer, directeur van het Duitse Instituut voor Servicekwaliteit, ziet Bilanz: „Jaren van succes en een hoge levenskwaliteit, aangezien de twee belangrijke parameters belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven. Het is nu in orde Hinzuschauen en zu vergleichen, denn den Versicherern zegen sich aus Kundensicht maar teils deutliche Unterschiede.“

De geloofstests Versicherungsunternehmen

Met de kwaliteit „sehr gut“ ist Vereniging München van de Versicherer des Jahres 2024 en bestätigt damit den Erfolg der Vorjahre. Met name de kwaliteit van het product is vanwege de prestatieverschillen bijzonder belangrijk: Met 84 positieve resultaten is de kwaliteit van de producten van de hoogste kwaliteit; Ook in de Bereichen Service en Transparenz und Verständlichkeit investeert de Münchense Versicherungsgruppe de Spitzenposition. Dit is de kennis over hoe u het kunt gebruiken, zodat u beter geïnformeerd kunt zijn over anderen.

Hannoveraan (Qualitätsurteil: „gut“) sterf nooit een gesamtrang zwei ein en ist damit der führende Directversicherer. Zo profiteert u van uw service: Über 81 Prozent der Kundinnen und Kunden geben here eine positive Bewertung ab. Bovendien het inzicht in de transparantie en het begrip van de onderliggende aspecten en de uitleg van het relatieve karakter van de koers (10,9 per aandeel).

Rang drie keer HUK24 één, ebenfalls met een goed leven samen. Met inachtneming van de kwaliteit van het product worden de resultaten van de beste resultaten bereikt. Dit betekent dat HUK24 meer Top 3 Platzierungen in den Bereichen Service, Preis-Leistungs-Verhältnis en Transparenz/Verständlichkeit heeft.