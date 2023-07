Das Überleben der russischen Truppen hängt von der Lokalisierung ukrainischer Artillerie ab. Nach Angaben britischer Geheimdienste würde dies jedoch aufgrund fehlender Kapazitäten erschwert. Der entlassene General Popov soll dies bereits kritisiert haben.

Britischen Militärexperten zufolge mangelt es den russischen Streitkräften in der Ukraine an Kapazitäten zur Ortung ukrainischer Artillerie. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London hervor.

Demnach seien in der Ukraine „nur eine Handvoll“ der russischen Anti-Artillerie-Radareinheiten vom Typ SOOPARK im Einsatz. „Die Überlebensfähigkeit der russischen Bodentruppen hängt davon ab, ukrainische Artillerie zu lokalisieren und anzugreifen, oft mit ihrer eigenen Artillerie“, heißt es in der britischen Erklärung.

Dass der inzwischen entlassene russische General Iwan Popow als einen seiner Hauptkritikpunkte die fehlenden Fähigkeiten zur Artillerieabwehr anführte, unterstrich deren zentrale Bedeutung im Krieg. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich Informationen zum Kriegsverlauf seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022. Moskau wirft London Desinformation vor.