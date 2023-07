Daniel Aminati war am vergangenen Donnerstag in einen Unfall mit einem Mannschaftsbus des FC Bayern München verwickelt. Für den ProSieben-Moderator läuft alles rund. Doch er erkennt in der Kollision eine gewisse Ironie.

Vor einem Hotel am Schwabinger Tor in München war Daniel Aminati am vergangenen Donnerstag in einen recht seltsamen Verkehrsunfall verwickelt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Dem Bericht zufolge prallte der 49-Jährige mit seinem SUV gegen einen Mannschaftsbus des FC Bayern München.

Aminati bestätigte den Unfall in einem Interview mit der Tageszeitung. „Ich wollte gerade am Bus vorbeifahren, aber er ist nach links ausgewichen“, erklärte der Moderator. Im Bus befanden sich zwar Fahrgäste, es handele sich aber, so heißt es, nicht um Spieler des Vereins. Glücklicherweise schien bei dem Vorfall niemand verletzt worden zu sein. „Zum Glück gab es nur leichte Schäden an der Karosserie. Mir selbst ist nichts passiert“, lässt Aminati wissen. Ihm zufolge meinte die Polizei, es handele sich um eine Kleinigkeit.

Aminati selbst spielte für die Bayern

„Interessant ist, dass es ausgerechnet ein Bus des FC Bayern war“, sagte der 49-Jährige. Vor gut drei Jahrzehnten saß er selbst in einem solchen Bus, als er für die A-Jugendmannschaft des Vereins spielte. Er habe damals „den Traum vieler Jungs“ geträumt, erklärt er auf seiner Homepage. Aminati wollte Profifußball spielen: „Mit seinem Talent hat er sich durch die Jugendmannschaften der Aachener Alemannia bis in die A-Junioren des FC Bayern München gespielt. So schlecht lief es doch nicht.“

Stattdessen folgten jedoch ganz andere Stationen für das Multitalent – ​​unter anderem als Tänzerin, als Mitglied der deutschen Boyband „Bed & Breakfast“ und seit 2006 als eines der bekannten Gesichter von ProSieben. Seit 2009 ist er einer der Moderatoren des Boulevardmagazins Tough. 2022 schrieb er außerdem den Spiegel-Bestseller „Deine Flügel wachsen am Abgrund“.