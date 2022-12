Nur für Kurzstreckenangriffe: Die USA sollen HIMARS-Raketenwerfer modifiziert haben

Um einer möglichen Eskalation mit Moskau entgegenzuwirken, sollen die USA Modifikationen an Waffen vorgenommen haben, die sie an die Ukraine liefern. Laut einem Bericht betreffen diese sowohl Hardware als auch Software. Der Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland sollte daher verhindert werden.

Die USA haben offenbar die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer modifiziert und in ihrer Leistung eingeschränkt. Die Systeme, die Washington der Ukraine zur Selbstverteidigung zur Verfügung gestellt hat, wurden so modifiziert, dass sie nicht zum Abschuss von Langstreckenraketen nach Russland verwendet werden können, sagen Beamte. Dies war eine Vorsichtsmaßnahme, um das Risiko einer Eskalation des Krieges zu verringern.

Seit Juni haben die USA 20 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) an die ukrainischen Streitkräfte geliefert, zusammen mit einer großen Anzahl von satellitengesteuerten Raketen mit einer Reichweite von fast 50 Meilen. Die als Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) bekannten Raketen wurden verwendet, um russische Munitionsdepots, Vorräte für russische Soldaten und ihre Kommandozentralen auf ukrainischem Territorium zu treffen.

Unbrauchbar für ATACMS-Raketen

Die gelieferten HIMARS-Raketenwerfer haben jedoch eine einzigartige Eigenschaft, die sie daran hindert, ein noch effektiveres System für die ukrainische Armee zu werden. Nach Angaben von US-Beamten hat das Pentagon die Trägerraketen so modifiziert, dass sie keine Langstreckenraketen abfeuern können, einschließlich Raketen des US Army Tactical Missile System (ATACMS) mit einer Reichweite von fast 200 Meilen (320 Kilometer).

Die noch nicht offiziell angekündigten Änderungen zeigen, wie weit die Biden-Administration geht, um ihre Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte gegen das Risiko einer Eskalation mit Moskau abzuwägen. Die Änderung spiegelt auch die Sorge Washingtons wider, dass der ukrainische Partner am Ende sein Versprechen brechen könnte, russisches Territorium nicht mit von den USA gelieferten Waffen anzugreifen.

Die „rote Linie“ von Moskau

Die USA selbst beliefern die Ukraine nicht mit ATACMS-Langstreckenraketen. Die Änderungen am HIMARS-System sorgen jedoch dafür, dass auch keine ATACMS-Raketen anderer Herkunft damit gestartet werden können. Das Pentagon lehnte es ab, sich zu den Details der Modifikationen zu äußern, die nach Angaben von US-Regierungsbeamten Hardware und Software betreffen. „Aus Gründen der Betriebssicherheit äußern wir uns nicht öffentlich zur Konfiguration von Systemen, die Verbündeten und Partnern zur Verfügung gestellt werden“, sagte Brigadegeneral Patrick Ryder, Sprecher des Pentagon. „Die Vereinigten Staaten sind weiterhin entschlossen, der Ukraine die Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie benötigt, um der russischen Aggression entgegenzuwirken. Das ukrainische Militär lehnte eine Stellungnahme ab.

Russland hat Washington gewarnt, dass es Boden-Boden-Langstreckenraketen wie die ATACMS-Raketen liefern wird, die von HIMARS-Raketenwerfern abgefeuert werden und russisches Territorium erreichen könnten. „Sollte Washington beschließen, Kiew mit Langstreckenraketen zu beliefern, wird es eine rote Linie überschreiten und eine direkte Partei des Konflikts werden“, sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums im September.

Seit Putins Armee gezielt die Infrastruktur der Ukraine bombardiert, um der Zivilbevölkerung Strom, Heizung und Wasser abzuschalten, wird in den USA und Europa zunehmend darüber diskutiert, ob die Biden-Regierung möglicherweise zu zurückhaltend militärische Unterstützung geleistet hat Ukraine. Der Däne und frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen beispielsweise sieht in den Angriffen Russlands auf die zivile Infrastruktur der Ukraine einen Strategiewechsel Putins, der zu einer humanitären Katastrophe in der Ukraine führen könnte, auf die der Westen nicht vorbereitet wäre. „Wer Putin aufhalten will, muss ihn abschrecken, zum Beispiel durch die Lieferung von Langstreckenraketen“, sagte er dem „Wall Street Journal“.