Viel enger könnte es im Abstiegskampf nicht sein: Nur ein Punkt trennt Platz 14 von Platz 18, trent Hertha BSC vom Letzten. In Leverkusen sich der Hauptstadtklub nach dem Sieg in der Vorwoche wieder een deutliche Niederlage ab. Bayer trekt zich terug in de obere Tabellenhälfte.

Bayer Leverkusen was warm voor de Europa-League-Achtlfinale en de Aufwärtstrend von Hertha BSC stopte voor het eerst. Die Werkself bezwang die Berliner met 4:1 (2:0), feierte den eerste Sieg in der ausverkauften BayArena nach drie Heim-Pflichtspielpleiten en kletterte auf Rang neun der Fußball-Bundesliga. Dat Hertha als Tabellen-14. wartet seit een halben Jahr auf een Auswärtssieg.

“Wir haben in der Summe zu wenig Spielanteile kreiert and hatten fast keine Torchance. Das ist zu wenig von der ganzen Mannschaft, da müssen wir uns nächste Woche jechtern”, zei Herthas Kapitän Marvin Plattenhardt bij DAZN: “Heute haben wir deutlich lost, das war kein gutes Spiel von uns, das muss man deutlich so sagen.”

Voor 30.210 Zuschauern trafen Sardar Azmoun (12.), Jeremie Frimpong (21.), Moussa Diaby (60.) en der eingewechselte Amine Adli (73.) für die temporeiche Werkself, für Berlin war Dodi Lukebakio (67., Foulefmeter) erfolgreich . Leverkusen met toenemende kracht in de Achtelfinale-Hinspiel der Europa League am Donnerstag tegen Ferencvaros Budapest. Die Herthaner verloor zijn geliefde Gastspiel in Folge en liegen nur einen Punkt voor den Abstiegsrängen.

Bayer-Trainer Xabi Alonso kon snel personeel van Vollen schöpfen. “Als ik veel problemen heb, is het probleem dat ik heb”, hoe Spaanstalig ook, auch mit Blick auf das Luxusproblem im Sturmzentrum. Het is mogelijk om de vorm van Azmoun te gebruiken. Toptalent Florian Wirtz kehrte in die Startelf zurück wie de zalige gelbgesperrten Jonathan Tah en Piero Hincapie.

Frühe Verletzung hält Leverkusen nicht auf

En Hincapie oorlogen, der mit einer scharfen Flanke nach knapp einer Minute für die eerste Torannäherung sorgte. Leverkusen oorlog in der Anfangsphase um Spielkontrolle bemüht, gecombineerd sich immer wieder über die Außen ins letzte Drittel der tegengestelde agierenden Herthaner – und schlug doppelt zu. Nach schönem Zusammenspiel von Wirbelwind Diaby und Flügelflitzer Frimpong drückte Azmoun den Ball über die Linie, keine zehn Minuten später erhöhte Frimpong auf Zuspiel von Diaby. Beide mannen kam die scharfe Hereingabe van rechts, beide mannen kamen Berlins Marco Richter auf der Torlinie zu spät.

Bei einsetzendem Regen musste Bayer-Coach Alonso kurz darauf zum ersten Mal wechseln. De snelst mogelijke Frimpong is een rechtse Oberschenkel, terwijl de meeste stundes van Niederländer door Landsmann Timothy Fosu-Mensah worden ingeschakeld. Dem Spielverlauf tat das keinen Abbruch. Das Team von Gäste-Coach Sandro Schwarz zorgde voor Nadelstiche zu setzen, maar die Gastgeber kan worden gefährlicher.

Als beide teams beginnen in Wechsel, blijven beide teams verloofd. Het Berlijnse Lukebakio (50.) is uit de verte gevlucht, maar Leverkusen is erhöhte. Zunächst popte Diaby den Ball en die Latte, weinig Sekunden später met daar aus fünf Metern. Dann bracht Fosu-Mensah Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt in Strafraum zu Fall, Lukebakio gab der Hertha Kurz Hoffnung – maar Adli sorgte für die Entscheidung.