Nullnummer gegen Köln: Schalke weiter auf Abstiegskurs

Auch der tosende Applaus der Fans war kein Trost. Trotz des ersten Punktegewinns des Jahres war Schalke nach dem 0:0 gegen den 1. FC Köln frustriert.

Bei allem Stolz über die offensichtliche Leistungssteigerung gegenüber dem desolaten 1:6 gegen Leipzig war auch Torhüter Ralf Fährmann nicht glücklich. „In der Situation, in der wir uns gerade befinden, können wir jeden Punkt nutzen. Aber – ganz klar – wir müssen gewinnen», sagte er mit Blick auf die Ausgangslage des bereits geschlagenen Tabellenletzten.

Nach drei Niederlagen in Folge zeigte Schalke vor 61.571 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena mehr Widerstand, kapitalisierte aber nicht genug. Mit immerhin sechs Punkten Rückstand auf die Sparkasse rückt der fünfte Abschied aus dem Fußball-Oberhaus immer näher. Dennoch wertete Torschütze Simon Terodde die Nullnummer als Aufmunterung: «Heute haben wir doch noch einen Punkt geholt. Wir müssen so weitermachen. Wir wissen, was hier möglich ist.“

Viel Leidenschaft, wenig Belohnung

Beflügelt von der tollen Unterstützung beim Abschlusstraining am Vortag, als rund 3.000 Fans die Mannschaft auf das Spiel vorbereiteten, ging Schalke mit großer Leidenschaft ans Werk. Trainer Thomas Reis war mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis: „Mir war wichtig, dass wir nach dem Leipzig-Spiel eine Reaktion zeigen. Aber natürlich brauchen wir mehr Punkte.“

Der ehemalige Bochumer Trainer gab die Richtung vor auf dem angestrebten Weg zum Klassenverbleib. Ohne Leidenschaft bleibt das Ziel in weiter Ferne. „Heute habe ich wahnsinnige Duelle gesehen. Nur so kann man überleben», sagte Reis. Angesichts der auch gegen Köln zu beobachtenden spielerischen Mängel war sich der überraschend in die Startelf zurückbeorderte Fährmann mit dem Fußballlehrer einig: „Wir haben nicht die Klasse anderer Mannschaften, aber wir haben das Herz. „

Drei Winterzugänge in Schalkes Startelf

In seiner Not bestellte Schalke-Trainer Reis mit Tim Skarke, Moritz Jenz und Jere Uronen drei Winter-Neuzugänge in der Startelf. Der Mut des Trainers, die Neuzugänge bereits nach wenigen Tagen zu integrieren, zahlte sich für Schalke schon früh fast aus. Nach einer Flanke von Skarke köpfte Lenz (2.) ein, scheiterte aber mit der besten Chance des Spiels an FC-Keeper Marvin Schwäbe.

Ob das Schlusslicht bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar versuchen würde, weitere Verstärkungen zu holen, ließ Reis offen: „Wir werden sehen, was möglich ist. Wir haben schon fünf Spieler geholt. Manchmal bringt man den Kader entsprechend durcheinander. Wenn wir etwas anderes machen, muss es qualitativ sein. Es ist noch ein bisschen Zeit.“

Köln zufrieden mit 0:0

Im Vergleich zu Schalke könnte Köln mit dem Unentschieden gut leben. Nach dem überwältigenden Sieg über Bremen (7:1) und dem respektablen Unentschieden in München (1:1) geht der Aufwärtstrend weiter. «Zwei Auswärtsspiele nicht verloren, ein Heimspiel gewonnen. Das hört sich erstmal gut an“, kommentierte Trainer Steffen Baumgart die passable Bilanz im neuen Jahr.

Auch Angreifer Steffen Tigges sah keinen Grund zur Klage: „Schalke ist ekelhaft, mit den Fans im Rücken zu spielen. Wir haben alles verteidigt. Dann muss man sich mit einem 0:0 zufrieden geben. »