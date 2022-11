Null-Covid-Politik in China: Demonstranten fordern Rücktritt von Xi

Stand: 27.11.2022 07:13 Uhr

Hunderte haben in Shanghai gegen die strikte Null-Covid-Politik demonstriert. Sie forderten auch den Rücktritt von Staats- und Parteichef Xi – was im Land ohne Meinungsfreiheit bisher undenkbar war.

Von Eva Lamby-Schmitt, ARD Studio Shanghai

Weiße Blumen als Zeichen der Trauer, ein paar Teelichter und ein Plakat mit der Aufschrift: „Urumqi, rest in peace“ – es begann als Mahnmal für die Opfer des Hochhausbrandes. Im Laufe der Nacht entwickelte sich die Kundgebung in Shanghai zu einem Protest, bei dem mehr als 1.000 Menschen gegen die strengen Corona-Maßnahmen und die chinesische Staats- und Parteiführung protestierten. Zu sehen sind Videos, die sich im Wettlauf gegen die Zensurbehörden in den chinesischen Online-Netzwerken verbreiten, wie sie sogar den Rücktritt des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping auffordern.

Land ohne Meinungs- und Pressefreiheit

Solche Proteste und offen kritische Äußerungen gegen den Staats- und Parteichef und die Kommunistische Partei sind bemerkenswert. In China gibt es keine Rede- oder Pressefreiheit. Viele Menschen trauen sich nicht einmal, den Namen von Xi Jinping zu nennen.

In anderen Städten Chinas kam es in der Nacht zu vereinzelten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. In der Hauptstadt Peking beispielsweise widersetzten sich Bewohner einiger Wohnblöcke der Schließung. In der Stadt Nanjing im Osten des Landes haben Studierende auf ihrem Campus gegen die strengen Corona-Maßnahmen protestiert.

Auslöser war Feuer mit Zhen tot

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Urumqi in der Region Xinjiang sind am Donnerstag nach offiziellen Angaben zehn Menschen ums Leben gekommen. Dann gab es Proteste gegen die strengen Corona-Maßnahmen. Die Menschen machten unter anderem die Straßensperrungen dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr bei den Rettungsarbeiten behindert wurde.

Mit fast 40.000 Fällen hat China den vierten Tag in Folge seit Beginn der Pandemie einen täglichen Rekord an Neuinfektionen gemeldet. Die chinesische Staats- und Parteiführung hält weiterhin an einer strikten Null-Covid-Strategie fest und begegnet Corona-Ausbrüchen mit Lockdowns, Massentests, Ausgangsbeschränkungen und Reiseverboten.