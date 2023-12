AAls het mandaat van de Verenigde Naties van het allergrootste belang is: de toekomst van het Bondgenootschap zal profiteren van de productie van kernenergie nadat de klimaatconferentie van de Verenigde Naties een paar minuten zal duren. Wel werden de presidenten en directeuren van 22 staten tegelijkertijd op de Dag van de Rove-Hotels op de Expo-Gelände van Dubai geïnformeerd, dat is op zichzelf. Samen zullen we tot het jaar 2030 de voordelen van het toekomstige gebruik van kernenergie kunnen verwezenlijken.