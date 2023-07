Thyssen-Krupp will an diesem Freitag seine Wasserstofftochter Nucera an die Börse bringen. (Foto: Reuters) Börsengang Thyssen-Krupp Nucera

Frankfurt Thyssen-Krupp Nucera startete mit Kursgewinnen in den Handel. Die Nucera-Aktie eröffnete am Morgen bei 20,20 Euro und stieg dann am frühen Nachmittag auf 24,68 Euro. Die Papiere des Unternehmens beendeten den Handelstag sogar bei 24,76 Euro. Die Aktien wurden für je 20 Euro ausgegeben. Die Wasserstofftochter des Industriekonzerns Thyssen-Krupp wurde bei dem Deal mit 2,53 Milliarden Euro bewertet.

Es ist die erste Neuemission an der Frankfurter Wertpapierbörse seit Februar. Der Erlös aus dem Börsengang beläuft sich einschließlich einer Mehrzuteilungsoption auf rund 605 Millionen Euro, wovon 526 Millionen Euro direkt an Nucera fließen. Mit dem Geld will das Unternehmen sein Technologiegeschäft zur Wasserstoffproduktion ausbauen.