Het hoofd van de National Security Agency en het US Cyber ​​Command vertelde wetgevers dinsdag dat TikTok om twee belangrijke redenen een nationale veiligheidskwestie vormt: het verzamelt gegevens over mensen die de app voor sociale media gebruiken en het censureert informatie voor zijn enorme publiek over de hele wereld.

“Het is niet alleen het feit dat je iets kunt beïnvloeden, maar je kunt de boodschap ook uitschakelen als je zo’n grote populatie luisteraars hebt”, zei generaal Paul Nakasone in een getuigenis voor de Senaatscommissie voor strijdkrachten.

De verzameling van gegevens door TikTok en de controle ervan over het algoritme dat gebruikersinhoud bedient, zijn ook zorgwekkend, zei Nakasone.

De opmerkingen van Nakasone volgen op een richtlijn van het Witte Huis die Amerikaanse federale agentschappen 30 dagen de tijd geeft om TikTok te verwijderen van door de overheid uitgegeven apparaten. En ze komen te midden van een groot beleidsdebat in Washington over wat te doen aan een van de populairste apps onder Amerikaanse jongeren.

Amerikaanse functionarissen hebben TikTok – en het Chinese moederbedrijf ByteDance – jarenlang beschuldigd van het verzamelen van gegevens die toezicht door de Chinese overheid mogelijk zouden kunnen maken. TikTok ontkent de aantijgingen en heeft de regering-Biden opgeroepen om een ​​overeenkomst voor de nationale veiligheid af te ronden waardoor TikTok in de VS kan blijven opereren in ruil voor meer inzicht van de Amerikaanse overheid in hoe het gegevens over Amerikanen verzamelt en opslaat.

Een woordvoerder van TikTok zei dat het bedrijf samenwerkt met de Amerikaanse regering om nationale veiligheidsproblemen aan te pakken.

“Onze status is in het openbaar besproken op een manier die losstaat van de feiten van die overeenkomst en wat we al hebben bereikt. We zullen ons steentje blijven bijdragen om een ​​alomvattend nationaal veiligheidsplan voor het Amerikaanse volk op te stellen”, zei Brooke Oberwetter van TikTok in een verklaring.

Sommige wetgevers van het Huis hebben wetgeving gepusht die de regering-Biden effectief zou kunnen dwingen TikTok volledig te verbieden, maar de kans dat dat wetsvoorstel wet wordt, is klein.

Een tweeledig wetsontwerp van de Senaat dat de Virginia-democraat Mark Warner en de South Dakota-republikein John Thune naar verwachting dinsdag zullen onthullen, zou het ministerie van Handel de bevoegdheid geven om “beperkende maatregelen” te ontwikkelen, tot en met een verbod, om het risico van buitenlandse gelinkte technologieën.

Net als de druk van de Amerikaanse regering om hardware en andere uitrustingen van Huawei, een andere Chinese technologiegigant, te verbieden, komen Amerikaanse functionarissen vaak tekort aan specifieke details wanneer hen wordt gevraagd om openbaar bewijs te tonen van heimelijke verstandhouding tussen de Chinese regering en ByteDance.

“Mensen zijn altijd op zoek naar het rokende wapen in deze technologieën”, vertelde NSA Cybersecurity-directeur Rob Joyce in december aan verslaggevers. “Ik typeer het veel meer als een geladen pistool.”

“Ik zou niet verwachten dat geïndividualiseerde targeting via (TikTok) kwaadaardige dingen doet”, zei Joyce. “Wat mij betreft is het algehele vermogen om grootschalige invloed uit te oefenen.”