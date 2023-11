Nr. 8 Alabama festigte seinen Einfluss auf die SEC West und hielt seine Hoffnungen auf die College Football Playoffs durch das Spiel von Quarterback Jalen Milroe mit einem 42:28-Sieg über Nr. 14 LSU am Samstagabend im Bryant-Denny Stadium in Tuscaloosa, Alabama, am Leben. Der Redshirt-Student im zweiten Jahr erzielte vier Rushing-Touchdowns, wobei er 155 Yards am Boden und 219 Yards in der Luft erzielte, während er im hochriskanten Rivalitäts-Showdown sein bestes Spiel der Saison spielte.

LSU-Quarterback Jayden Daniels konnte über drei Viertel hinweg mit Milroe mithalten, bevor er aufgrund einer Gehirnerschütterung zu Beginn des vierten Viertels ausschied. Er sorgte für drei Touchdowns im Spiel und war erneut der Motor für die Offensive der Tigers. Die Crimson Tide-Verteidigung konnte in einem kraftvollen Offensiv-Showdown, der 49 First Downs und fast 1.000 Yards Gesamtoffensive umfasste, schließlich einige wichtige Stopps einstecken.

Insbesondere eine Interception von Terrion Arnold zu Beginn des vierten Viertels trug dazu bei, einen Alabama-Touchdown vorzubereiten, der die Tide mit 42:28 in Führung brachte. Dallas Turner sorgte für den entscheidenden Vorteil, indem er Daniels‘ Pass an der Line of Scrimmage abspielte.

Milroe war der erste Quarterback in der Geschichte Alabamas, der in einem Spiel vier Touchdowns erzielte.

Milroes 155 Yards Rushing waren die meisten, die ein Quarterback aus Alabama erzielte, seit Tyler Watts 2001 gegen South Carolina 162 Yards lief.

Die Crimson Tide haben 35 ihrer letzten 36 SEC-Heimspiele gewonnen, die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es 2019 gegen LSU, als die Tigers den nationalen Titel gewannen.

LSU-Wide Receiver Malik Nabers übertraf zum sechsten Mal in dieser Saison die 100-Yards-Receiver-Marke mit 10 Empfängen für 171 Yards und einem Touchdown.

Der Alabama-Kicker Will Reichard kam mit einer perfekten 15-aus-15-Marke bei den Field-Goal-Versuchen ins Spiel, verfehlte aber beim Sieg zwei Field-Goals.

Lesen Sie weiter, um Erkenntnisse aus dem Spiel Alabama vs. LSU zu gewinnen.