Nr. 22 Oklahoma State verärgert Nr. 9 Oklahoma mit 27-24, macht OUs CFP-Hoffnungen in Bedlam-Rivalität zunichte

Ollie Gordon II (0), Running Back von Oklahoma State, stürzt sich am Samstag in Stillwater, Oklahoma, an Oklahomas Defensive Back Billy Bowman Jr. (2) und Linebacker Kip Lewis (10) vorbei. (AP Photo/Mitch Alcala) (VERBUNDENE PRESSE)

In der auf absehbare Zeit letzten Ausgabe von Bedlam machte Oklahoma State Nr. 22 die Hoffnungen des Rivalen Oklahoma auf den Gewinn einer nationalen Meisterschaft zunichte.

Die Sooners gingen mit einer 7:1-Bilanz auf Platz 9 in das Spiel am Samstag in Stillwater, doch der 27:24-Sieg der OSU wird OU aus den College-Football-Playoffs verdrängen. Darüber hinaus sind die Cowboys nun in einer hervorragenden Position, um das Big 12-Meisterschaftsspiel zu erreichen.

Es bedurfte einer Aufholjagd von Oklahoma State, um seinen größten Rivalen mit einer Niederlage an die SEC zu schicken. Die Cowboys lagen in der ersten Halbzeit mit 17:7 in Führung, gingen aber mit 21:17 ins vierte Viertel.

Um die Führung zurückzuerobern, startete Oklahoma State einen 97-Yards-Scoring-Drive, der durch einen Touchdown von Ollie Gordon aus zwei Yards Entfernung gekrönt wurde. Zu Beginn der Halbzeit wurde Gordon auf Oklahoma-Territorium zweimal auf Platz vier und eins gedrängt. Doch dieses Mal ließ er sich nicht abwehren und brachte Oklahoma State 7:59 vor Spielende mit 24:21 in Führung.

In der nächsten Serie gab Oklahoma den Ball direkt an Oklahoma State zurück, als der Quarterback der Sooners, Dillon Gabriel, nicht für den Shotgun-Snap bereit war. Der Ball prallte von Gabriel ab und die Cowboys erholten sich.

Nach dem Ballwechsel baute Oklahoma State den Vorsprung mit einem Field Goal auf 27:21 aus und hielt dann lebensgefährlich durch.

Die Verteidigung der Cowboys hielt Oklahoma bei seinem nächsten Drive zu einem Field Goal, nachdem ein kontroverser Non-Call wegen einer scheinbaren Passstörung bei einem Pass zu Drake Stoops in der Endzone stattgefunden hatte.

In den letzten Minuten bekam Oklahoma noch einen weiteren Versuch. Mit einem Rückstand von 27:24 rückten die Sooners ins Mittelfeld vor, doch ein Fourth-and-5-Pass von Gabriel auf Stoops war nur einen Meter von der Gewinnlinie entfernt, was zu einem Turnover bei Downs führte.

Das ermöglichte es den Cowboys, die Zeit zu verkürzen und den begehrten Sieg zu erringen. Die Fans strömten zum Feiern auf das Spielfeld.

Ollie Gordon und Alan Bowman sind die Vorreiter für Oklahoma State

Die Offensive von Oklahoma State hatte zu Beginn dieser Saison Probleme, aber das Personal nahm nach der Freiloswoche Ende September einige Änderungen vor. Zu diesem Zeitpunkt lag die OSU bei 2:2 und hatte im Eröffnungsspiel der Big 12 eine Niederlage gegen Iowa State hinnehmen müssen.

Die Cowboys haben seitdem nicht verloren und stehen nun bei einem Gesamtergebnis von 7:2, mit einer Bilanz von 5:1 im Big-12-Spiel. Ein Teil der Veränderung bestand darin, dass Gordon der beste Running Back des Teams und Alan Bowman der beste Quarterback wurde.

Gordon startete am Samstag mit einer Serie von fünf aufeinanderfolgenden Spielen mit mehr als 100 Rushing Yards, darunter 282 und 271 bei Siegen über West Virginia und Cincinnati. Gordon setzte diese Serie gegen die Sooners fort und schaffte 137 Yards und zwei Touchdowns.

Sein 20-Yard-Touchdown im ersten Viertel brachte OSU mit 7:0 in Führung, und sein Touchdown im vierten Viertel brachte die Cowboys wieder in Führung. Bowman warf unterdessen 334 Yards und drehte den Ball vor allem nicht um, während die Cowboys 480 Yards in die Offensive brachten.

Selbst als Oklahoma Mitte des dritten Viertels mit 21:17 in Führung ging, setzte sich Oklahoma State weiter durch. Die Cowboys drangen weiter in das Territorium von Oklahoma vor, blieben jedoch aufgrund zweier Ballverluste bei Downs und einer Interception bei einem Trickspiel ohne Punkte davon.

Aber es wäre egal. Vier Strafen für Oklahoma haben sicherlich geholfen, aber Oklahoma State hat diesen 97-Yard-Vorstoß im vierten Viertel aneinandergereiht, um die Führung zurückzuerobern und letztendlich den Rivalen Sooners zu schlagen.

Mit dem Sieg liegt Oklahoma State nun punktgleich mit Texas an der Spitze der Big 12. Und da UCF, Houston und BYU weiterhin auf dem regulären Saisonplan stehen, ist der Weg zum Big 12-Titelspiel für Mike Gundys Team klar.

Oklahomas Hoffnungen auf die College-Football-Playoffs wurden zunichte gemacht

Nachdem Oklahoma mit einer Bilanz von 7:0 in die Saison gestartet war, hat es nun zwei Spiele in Folge verloren. Die Sooners verloren letzte Woche in Lawrence mit 38:33 gegen Kansas und folgten am Samstag mit der Niederlage in Stillwater.

Mit zwei Niederlagen sind Oklahomas Hoffnungen auf die College-Football-Playoffs mit ziemlicher Sicherheit ausgelöscht. Es ist eine enttäuschende Wendung der Ereignisse nach einem so starken Saisonstart, einschließlich des Triumphs über Texas im Red River Rivalry am 7. Oktober.

Die Sooners hatten nach dem Sieg gegen Texas eine Woche Freilos und sahen nicht mehr so ​​aus. Sie brauchten einen Stopp bei einer Zwei-Punkte-Umwandlung, um vor den Niederlagen gegen Kansas und Oklahoma State eine Verlängerung zu Hause gegen UCF zu vermeiden.

Mit einem Gesamtstand von 7:2 und einem Stand von 4:2 im Big-12-Spiel stehen die Sooners vor einem steilen Aufstieg, um das Conference-Titelspiel zu erreichen, bevor sie zur SEC aufbrechen. Als nächstes steht ein Besuch aus West Virginia auf dem Programm, bevor ein Roadtrip zur BYU und das Finale der regulären Saison zu Hause gegen TCU stattfinden.