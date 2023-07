Shaw Local zählt die 25 wichtigsten Bears für die Saison 2023 herunter.

Was macht einen Spieler wichtiger als einen anderen? Das ist natürlich subjektiv. Aber für unsere Zwecke kommt es darauf an: Geht es den Bears schlechter, wenn dieser Spieler nicht spielen kann? Verfügt dieser Spieler über ungenutztes Potenzial oder über vergangene Größe, der er gerecht werden kann? Wird seine Geschichte in dieser Saison von den Fans aufmerksam verfolgt?

Der beste Spieler im Team ist nicht immer der wichtigste, aber er kann es durchaus sein. Bis zum Beginn des Trainingslagers werden wir jeden Tag einen Spieler bekannt geben.

Nr. 17 Dominique Robinson

Position: Defensives Ende

NFL-Erfahrung: Zweite Staffel

Die letztjährige Rangliste: N / A

Zurückblicken: Die Bears haben Dominique Robinson letztes Jahr mit einem Fünftrunden-Pick gedraftet. Robinson, der aus Miami in Ohio kam, war eine einzigartige Wahl, da er erst seit ein paar Jahren ein Pass-Rusher war. Als er in Miami ankam, war er Quarterback, der dann zum Wide Receiver wechselte. Erst in der Mitte seiner College-Karriere wechselte er erneut die Position, um als Edge Rusher zu spielen.

Der 1,90 Meter große und 110 Kilogramm schwere Defensive End war schon immer in Arbeit. Aber seine athletischen Eigenschaften und sein Körpertyp ließen einiges auf sich warten. Er ist lang und schlaksig und hat die Größe für diese Position, wenn er sein Repertoire an Spielzügen ständig erweitert.

Aber er überraschte alle, indem er letztes Jahr bei seinem NFL-Debüt gegen die 49ers in Woche 1 1,5 Sacks erzielte. Das fühlte sich wie ein Durchbruch an, als hätten die Bears einen Rohdiamanten gefunden. Leider fand Robinson den Quarterback den Rest der Saison nicht wieder. Er beendete das Jahr mit 1,5 Sacks und zwei Tackles für eine Niederlage.

Ich freue mich auf: Dies war eine große Nebensaison für Robinson. Zweifellos konzentrierte er sich stark auf den Kraftraum und das Studium der defensiven Endposition. Die Bears machten in der Defensive nur einen großen Neuzugang, indem sie den Free Agent DeMarcus Walker verpflichteten, was Robinson die Tür offen ließ, weiterhin Vertreter zu sehen. Robinson startete spät in der letzten Saison in sieben Spielen und spielte in der zweiten Jahreshälfte mehr als die Hälfte der Defensiv-Snaps. Auch wenn er dieses Jahr nicht startet, sollte er in der Rotation sein.

Niemand übt zu viel Druck auf einen Fünftrunden-Pick aus, der seine Position kaum gespielt hat. Dennoch besteht die Hoffnung, dass Robinson einen großen Sprung von Jahr 1 auf Jahr 2 schaffen kann. Die Bears möchten im Idealfall, dass er häufiger und konstanter den Weg zum Quarterback findet. Niemand rechnet mit Sacks im zweistelligen Bereich, aber wenn die Bears in dieser Saison in den Bereich von fünf, sechs oder sieben Sacks kommen, würden sie ein fantastisches Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung sich Robinsons Karriere entwickeln wird.

Sie brauchen einfach gesagt auch mehr Spieler, um die gegnerischen Quarterbacks zu stören. Wenn sich diese Verteidigung verbessern soll, muss vorne Druck aufgebaut werden.

Falls Sie es verpasst haben: Frühere Ausgaben der Top 25