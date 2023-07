Shaw Local zählt die 25 wichtigsten Bears für die Saison 2023 herunter.

Was macht einen Spieler wichtiger als einen anderen? Das ist natürlich subjektiv. Aber für unsere Zwecke kommt es darauf an: Geht es den Bears schlechter, wenn dieser Spieler nicht spielen kann? Verfügt dieser Spieler über ungenutztes Potenzial oder über vergangene Größe, der er gerecht werden kann? Wird seine Geschichte in dieser Saison von den Fans aufmerksam verfolgt?

Der beste Spieler im Team ist nicht immer der wichtigste, aber er kann es durchaus sein. Bis zum Beginn des Trainingslagers werden wir jeden Tag einen Spieler entlassen.

Nr. 15 D’Onta Foreman

Position: Zurück Rennen

NFL-Erfahrung: Siebte Staffel

Die letztjährige Rangliste: N / A

Zurückblicken: Die Bears führten die NFL im Rushing im Jahr 2022 mit 177,3 Rushing Yards pro Spiel an. Dies war vor allem den Bemühungen von Quarterback Justin Fields zu verdanken, der insgesamt mehr als 1.000 Rushing Yards erzielte. Der Lead-Runningback David Montgomery kam auf insgesamt 801 Yards, während Khalil Herbert 731 Yards schaffte. Im März ließen die Bears Montgomery als freie Hand gehen und verpflichteten D’Onta Foreman mit einem Einjahresvertrag.

Der Durchbruch gelang Foreman im Jahr 2021, als sich der Titans-Runningback Derrick Henry Mitte der Saison eine Fußverletzung zuzog. Die Titans verpflichteten Foreman, der in neun Spielen 566 Yards und drei Touchdowns erzielte. Diese starke zweite Hälfte der Saison 2021 brachte Foreman vor der Saison 2022 einen Einjahresvertrag bei Carolina ein.

Als die Panthers zur Saisonmitte den Lead-Running-Back Christian McCaffrey an San Francisco tauschten, blieb Foreman als Lead-Running-Back zurück. Er beendete die Saison mit 914 Yards und fünf Touchdowns.

Ich freue mich auf: Auch wenn die Bears wie DJ Moore das Ziel haben, ihren Passangriff mit neuen Waffen deutlich zu verbessern, wird es sich immer noch um eine Run-First-Offensive handeln. Die Identität dieser Mannschaft unter Cheftrainer Matt Eberflus wird sich nicht über Nacht ändern. Eberflus möchte weiterhin auf seine Verteidigung bauen und in der Offensive fehlerfrei spielen. Im Idealfall wird Fields jedoch nicht so oft laufen. Je mehr sie die Treffer, die Fields einstecken muss, begrenzen können, desto besser.

Das bedeutet, dass sich diese Offensive auf ihre Running Backs verlassen wird. Es wird erwartet, dass Foreman zusammen mit Herbert und Rookie Roschon Johnson einen großen Anteil daran haben wird. Die Bears könnten die Berührungen zwischen Foreman und Herbert teilen. Immer mehr Teams verwenden Zwei-Running-Back-Systeme. Es ist auch möglich, dass einer der Leadbacks wird. Wenn ja, könnte Foreman durchaus im Rennen um den führenden Platz im Running Back sein.

Wenn Fields weniger läuft, müssen seine Running Backs Pässe fangen. Der QB braucht ein Ventil, wenn in der Tasche etwas kaputt geht. Foreman hat in seiner gesamten Karriere insgesamt 23 Pässe gefangen. Er muss beweisen, dass er den Fußball fangen kann. Die Bears brauchen Foreman, um gesund zu bleiben und gut zu spielen, um den Druck auf Fields etwas zu verringern.

Falls Sie es verpasst haben: Frühere Ausgaben der Top 25