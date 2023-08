Nowitzki findet Schröder-Zoff „sehr, sehr unglücklich“

Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat sich erstmals öffentlich zur Kontroverse zwischen Dennis Schröder und Maximilian Kleber in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Der Fall sei „sehr, sehr unglücklich“ gewesen. Maxi wäre fit gewesen und hätte auch gerne gespielt. „Jetzt müssen die Leute, die da sind, wie letztes Jahr Gas geben“, sagte Nowitzki am Donnerstag in einer Videositzung mit deutschen Journalisten.

Kapitän Schröder (29) hatte zuletzt Teamkollege Kleber kritisiert, woraufhin er seinen Rücktritt für die WM (25. August bis 10. September) verkündete.

„Es ist ein bisschen schade“, sagte Nowitzki über die Absage des 31-jährigen Klebers, der wie der Ex-Superstar aus Würzburg stammt und ebenfalls für die Dallas Mavericks spielt. Nowitzki selbst wird auch als Botschafter des Weltverbandes Fiba bei der WM in Asien dabei sein.

Nowitzki kann Kleber verstehen

Er kann Klebers Entscheidung verstehen. „Natürlich kann ich seine Entscheidung ein wenig verstehen. Wenn er vom Mannschaftskapitän kritisiert wird, sagt er: Wenn ich nicht gewollt bin, ziehe ich mich zurück“, sagte Nowitzki.

Konkrete Kritik an Schröder übte der 45-Jährige nicht. (dpa/fs).