„Now and Then“ der Beatles ist ein Zeichen unserer kulturellen Untergangsschleife

Reaktion

15:00

Ein unheimliches neues Angebot der Band ist kaum frisch

von Josiah Gogarty

Die Beatles, wie im Musikvideo zu „Now and Then“ zu sehen. Bildnachweis: Youtube/The Beatles

Einundsechzig Jahre und vier Wochen, seit die Beatles ihren ersten Song, „Love Me Do“, veröffentlichten, veröffentlichten sie ihren letzten. „Jetzt und dann“, enthüllt zur Verzückung der Boomer mit nebligen Augen Ende letzter Woche, ist eine traurige Ballade der zweiten Reihe, die John Lennon ursprünglich am Klavier in seiner Wohnung in Manhattan entworfen hatte, nur wenige Jahre bevor er vor demselben Gebäude erschossen wurde im Jahr 1980.

Ein KI-gestütztes Audiotool, das vom Regisseur Peter Jackson während der Arbeit an der Beatles-Dokumentation 2021 entwickelt wurde Komm zurück, hat nun Lennons zitternde Stimme von dem verzerrten Tonband exhumiert, auf das sie übertragen wurde. Es wird mit modernen Beiträgen von Paul und Ringo kombiniert; 1995 Gitarrenarbeit von George Harrison, der 2001 an Krebs starb; und Harmonien aus Beatles-Songs der 1960er Jahre wie „Because“ und „Eleanor Rigby“. Dabei handelt es sich weniger um ein Lied als vielmehr um eine Séance, die das Trällern und Klirren der Toten hervorruft.

Gefällt Ihnen, was Sie lesen? Bekommen das frei UnHerd tägliche E-Mail Bereits registriert? anmelden

Der Video, unter der Regie von Jackson, ist schlimmer. Filmmaterial von den Anfängen der Band bis zur Gegenwart wird zu einem ahistorischen Patchwork zusammengefügt. An einer Stelle blickt Lennon nachdenklich auf einen Sonnenuntergang, der durch vier junge Beatles mit Strohhüten und dann durch einen modernen Paul ersetzt wird, der neben seinem Mikrofon am Himmel schwingt. Studio-Performance-Clips zeigen Beatles in Sergeant-Pepper-Outfits, die aus Clips von Jahrzehnten zuvor stammen und nicht ganz im Takt spielen. Während der Paul von heute am Mischpult sitzt, tanzt der Paul von gestern an seiner Schulter. Der heutige Ringo spielt neben seinem historischen Ich Schlagzeug. Aus den Fab Four sind die Four Phantoms geworden.

Der Impuls dahinter ist verständlich. Entsprechend Giles Martin, Sohn des Beatles-Produzenten George Martin, „Paul vermisst John einfach und möchte mit ihm an einem Song arbeiten. So einfach ist das.“ Es ist ein schönes Gefühl, wenn auch eines, das angesichts der Tatsache verstanden werden muss, dass „Ab und zu“ wird als Vorwand genutzt, um die Alben mit den größten Hits der Beatles neu aufzulegen. 1962-1966 Und 1967-1970. Um den verstorbenen Kritiker Mark Fisher zu paraphrasieren: Man kann sich das Ende der Welt leichter vorstellen als das Ende der Neuveröffentlichungen der Beatles.

Fisher, der geschrieben hat ausführlich und einfühlsam über kulturelle Stagnation, hätte „Now and Then“ gesehen Kommen. Das moderne Leben wird von mehr als ein paar Rock’n’Roll-Scousern heimgesucht. Musiker, die alt genug für kostenlose Bustickets sind, sind es immer noch Headliner auf Festivals. Sowohl in Großbritannien als auch in Amerika ist die Filme mit den höchsten Einspielzahlen Die Filme der letzten Jahre sind fast ausschließlich Prequels, Sequels, Spin-offs, Reboots oder Ergänzungen zu einem „filmischen Universum“. Das ist ab nur ein Viertel in den Jahren vor 2000.

Grundsätzlich gibt es keinen kulturellen Bruch zwischen 20-Jährigen wie mir und 50-Jährigen wie meinen Eltern. Wir hören größtenteils die gleiche Musik – „Blue Monday“ von New Order ließ meine gesamte unmittelbare Familie im 21. Geburtstag meiner Schwester lautstark tanzenst – und die gleichen Filme ansehen. In grundsätzlichen Fragen wie z.B. herrscht weitgehend Einigkeit Klimawandel Und Minderheitenrechte. Bei Generationenkonflikten, zum Beispiel um die Rechte von Transsexuellen, geht es eher darum, wie Es geht nicht um die Werte selbst, sondern um die Umsetzung liberaler Werte.

Das bedeutet, dass die wirtschaftliche Kluft zwischen uns, insbesondere in Bezug auf den Wohnungsbau, schwerer auszudrücken ist. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren mussten Erwachsene ein neues Wort erfinden, „Teenager“, um ihre Kinder zu beschreiben, weil ihnen die Jugendkultur so fremd vorkam. Heutzutage plündern Kinder die Kleiderschränke und Musiksammlungen ihrer Eltern. Wie können Sie verstehen, wie wesentlich sich das Leben Ihres Kindes von Ihrem eigenen unterscheiden wird, wenn Sie auf kultureller Ebene so sympathisch sind? Wir brauchen neue Geschichten. Wir brauchen neue Musik, die unsere Älteren schockiert und beleidigt. Wir brauchen keinen neuen Beatles-Song.