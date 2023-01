Novak Djokovic überwindet seine Verletzung und erreicht das Achtelfinale der Australian Open

CNN

Novak Djokovic besiegte Grigor Dimitrov in geraden Sätzen – 7-6 (9-7) 6-3 6-4 – und zog in die letzten 16 der Australian Open ein, trotz einer mühsamen Leistung der Nummer 5 der Welt, die sichtlich damit zu kämpfen hatte Bewegen Sie sich während des Spiels an Punkten.

Djokovic, der nach dem Ausscheiden von Rafael Nadal und Casper Ruud wohl der Favorit auf den Gewinn des Wettbewerbs ist, kam mit einer Oberschenkelverletzung in das Duell am Samstag, obwohl er diese Sorgen zu lindern schien, als er Dimitrovs Aufschlag im ersten Spiel brach.

Aber Djokovic fühlte sich später im ersten Satz an seiner Kniesehne und musste eine medizinische Auszeit nehmen, nachdem er einen zermürbenden Gleichstand gewonnen hatte.

Nach einiger Behandlung gab Djokovic einen neuen Mann zurück und nutzte Dimitrovs lockeres Spiel, um den zweiten Satz bequem zu gewinnen.

Der Bulgare hatte in den beiden vorangegangenen Runden keinen einzigen Satz verloren, mit dem metronomischen Djokovic konnte er aber nicht mithalten.

Obwohl Dimitrov im ersten Satz gut spielte, konnte er sich nach einer Niederlage nicht erholen.

Er war zeitweise sensationell, servierte 15 Asse und spielte einige großartige Schläge, aber für jeden erstklassigen Schlag gab es einen ebenso wilden und er beendete das Match mit 50 ungezwungenen Fehlern.

Wenn es jemanden gibt, der dumme Fehler bestrafen kann, selbst wenn er eine Verletzung trägt, dann ist es der unerbittliche Djokovic.

Es war kein schöner Sieg, aber selbst wenn er mit seiner Fitness zu kämpfen hatte, war Djokovics Verteidigung unerschütterlich und frustrierte Dimitrov immer wieder.

Nach einem zermürbenden dritten Satz, in dem fünf Aufschläge unterbrochen wurden, beendete Djokovic das Match schließlich, um in geraden Sätzen zu gewinnen und seine Jagd nach einem 22. Grand-Slam-Titel fortzusetzen.

Djokovic trifft nun im Achtelfinale auf den Australier Alex de Minaur und der 23-Jährige wird ein lautes Heimpublikum hinter sich haben.