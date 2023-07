Novak Djokovic ist nach dem Einzug ins Finale am Sonntag nur noch einen Sieg davon entfernt, die acht Wimbledon-Titel von Roger Federer zu erreichen.

Der serbische Star besiegte den Italiener Jannik Sinner gebührend mit 6:3, 6:4, 7:6 in geraden Sätzen und kam damit seinem rekordverdächtigen 24. Grand Slam einen Schritt näher.

6 Djokovic besiegte Sinner in geraden Sätzen und zog ins Wimbledon-Finale am Sonntag ein Bildnachweis: Getty

6 Er hat die Chance, Federers Rekord von acht Siegen beim All England Club einzustellen Bildnachweis: Getty

Er trifft auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, nachdem der 20-jährige Spanier Dannil Medvedev mit 6:3, 6:3, 6:3 besiegt und damit sein erstes Wimbledon-Finale erreicht hat.

Mit einem Sieg für die Nummer 2 der Welt, Djokovic, würde er Rafael Nadal bei den Grand-Slam-Siegen zwei Mal hinter sich lassen und gleichzeitig den Rekord von Margaret Court von 24 großen Einzeltiteln einstellen.

Djokovic hat mittlerweile fünf Mal in Folge das Wimbledon-Finale erreicht, mit Ausnahme des Jahres 2020, als das Turnier aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen wurde.

Der 36-Jährige, der mittlerweile 34 Spiele in Folge beim All England Club gewonnen hat, hat in Wimbledon nur ein Finale verloren.

Das geschah im Jahr 2013, als Andy Murray seinen zweiten Grand-Slam-Titel auf Rasen holte.

Nach dem Spiel zollte Djokovic Sinner seinen Respekt und betonte, dass der Sieg in geraden Sätzen der Leistung seines Gegners nicht gerecht werde.

Er sagte: „Das Halbfinale war immer sehr eng und sehr intensiv.“

„Ich denke, das Ergebnis spiegelt vielleicht nicht die Realität dessen wider, was auf dem Platz passiert ist. Es war super knapp.“

6 Djokovic hat nun zum fünften Mal in Folge das Wimbledon-Finale erreicht Bildnachweis: Getty

6 Aber er muss den Weltranglistenersten Alcaraz schlagen, wenn er seinen 24. Grand Slam gewinnen will Bildnachweis: Getty

„Er hat ein paar Würfe verfehlt und mir den Einzug in den Tiebreak ermöglicht. Er hat bewiesen, warum er einer der Anführer der nächsten Generation und einer der besten Spieler der Welt ist.“

„Es ist großartig, Teil dieser neuen Generation zu sein, ich liebe es.“

Auf die Frage, ob er das beste Tennis seiner Karriere spiele, bemerkte er: „Ich würde gerne glauben, dass das der Fall ist.“

„Wir sind Teil eines Einzelsports, daher muss man sich auf sich selbst verlassen und sich in die beste körperliche und geistige Verfassung versetzen, bevor man auf den Platz geht.“

„Ich denke, 36 ist das neue 26, es fühlt sich ziemlich gut an. Ich verspüre eine Menge Motivation.“

„Dieser Sport hat mir und meiner Familie viel gegeben. Ich werde diesem Sport einen Gefallen tun und so viel wie möglich spielen.“

Djokovic war im zweiten Satz des Spiels wütend auf den Schiedsrichter und wurde wegen „Behinderung“ wegen eines lauten Grunzens bestraft.

6 Alcaraz besiegte Medvedev in geraden Sätzen und zog souverän ins Finale am Sonntag ein Bildnachweis: AFP

6 Djokovic hat bei SW19 34 Spiele in Folge gewonnen Bildnachweis: AFP

Er kommentierte den Vorfall wie folgt: „Die Behinderung zu Beginn des Spiels hätte den Verlauf des Spiels verändern können. Nach diesem Anruf war ich nervös, aber ich schaffte es, mich neu zu gruppieren.“

„Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass mir so etwas passiert, ich habe normalerweise kein langes Grunzen. Vielleicht war es ein Echo in der Decke. Es war ein Anruf, den ich respektieren muss.“