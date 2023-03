CNN

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, heeft zich teruggetrokken uit het BNP Paribas Open van deze week in Indian Wells, zo maakte het toernooi zondag bekend.

Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen Covid-19, zei vorige maand dat hij had gehoopt op een “positief resultaat” door speciale toestemming te krijgen om toernooien te spelen in de VS, waar internationale bezoekers moeten worden gevaccineerd om toegang te krijgen.

De Georgische speler Nikoloz Basilashvili heeft de plaats van Djokovic ingenomen bij de loting.

In een gesprek met verslaggevers op vrijdag na zijn nederlaag tegen Daniil Medvedev in Dubai, zei de Australian Open-kampioen dat hij “nog steeds wachtte op het nieuws uit Amerika”.

Hij voegde eraan toe: “Als er geen Amerika is, denk ik dat ik klei ga spelen. Monte Carlo is waarschijnlijk het volgende toernooi. Als dat het geval is, neem ik wat vrije tijd en bereid ik me voor.”

CNN heeft contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Djokovic voor commentaar op zijn terugtrekking uit Indian Wells, maar heeft geen reactie ontvangen.

Het toernooi begint op maandag en eindigt op 19 maart.

Vorige week zei de US Open in een tweeten dat Djokovic een van de “grootste kampioenen is die onze sport ooit heeft gezien”, eraan toevoegend dat de organisatoren van de grand slam “hoopvol” waren dat zijn petitie om het land binnen te komen succesvol zou zijn.

Djokovic begon het jaar door Stefanos Tsitsipas te verslaan en zo de Australian Open te winnen, waarmee hij het record van Rafael Nadal van 22 grand slam-titels op de mannenlijst aller tijden evenaarde.

Hij zou het record van Nadal op de French Open later dit jaar kunnen overtreffen, hoewel de Spanjaard zal proberen zijn titel te verdedigen terwijl hij herstelt van een blessure.