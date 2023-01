Novak Djokovic sagt, er sei nach dem Sieg bei den Australian Open „emotional zusammengebrochen“.

CNN

—



Seit fast zwei Jahrzehnten haben wir uns daran gewöhnt, dass Novak Djokovic Grand Slams gewinnt. Aber die Nummer 1 der Welt schluchzend auf dem Boden zu sehen, als er mit seiner Familie und seinem Team seinen Sieg bei den Australian Open feierte, war eine Premiere. Später sagte er, er sei „emotional zusammengebrochen“.

Der Sieg in geraden Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas am Sonntag in Melbourne hatte historische Bedeutung. Es waren seine 10. Australian Open, die Djokovic zum erst zweiten Mann machten, der mehr als 10 Titel bei einem Single Slam gewann, und ein 22. Grand Slam, ein Männerrekord für große Siege, den er jetzt mit Rafael Nadal teilt. Der Sieg brachte ihn auch für eine rekordverlängernde 374. Woche auf den ersten Platz der Welt zurück.

Selbst als er für die Trophäenübergabe zu seinem Platz auf dem Platz zurückkehrte, versteckte Djokovic sein Gesicht in einem Handtuch, und die Fernsehkameras nahmen das Geräusch seines anhaltenden Weinens auf.

Aber im Gespräch mit Reportern nach seinem Sieg erklärte er, dass der Ausbruch von Emotionen nicht nur eine Reaktion auf das war, was er erreicht hatte, sondern auch eine Reaktion auf das, was er in den letzten Wochen zu bewältigen hatte.

Der 35-Jährige sagte in seiner Pressekonferenz: „Natürlich, als ich in meine Box ging, dachte ich einfach, dass ich dort emotional zusammengebrochen bin und vor allem mit meiner Mutter und meinem Bruder in Tränen ausgebrochen bin, als ich sie umarmte, weil bis zu In diesem Moment ließ ich mich, denke ich, nicht von Dingen außerhalb des Platzes ablenken oder was auch immer im Umgang mit einer Verletzung passierte, Dinge, die auch außerhalb des Platzes passierten, das hätte leicht meine Konzentration stören können, zu meinem Spiel.

„Es erforderte eine enorme mentale Energie, wirklich präsent zu bleiben, konzentriert zu bleiben, die Dinge Tag für Tag anzugehen und wirklich zu sehen, wie weit ich gehen kann.“

Im vergangenen Jahr konnte Djokovic seinen Titel nicht verteidigen, nachdem er wegen seines Covid-19-Impfstatus aus dem Land ausgewiesen worden war. Dieses Jahr hatte er im Melbourne Park eine Oberschenkelverletzung und musste sich mit den Folgen seines Vaters Srdjan auseinandersetzen, der mit einer Gruppe russischer Fans bei den Australian Open gefilmt wurde, was laut Djokovic eine „enorme Menge an mentaler und emotionaler Leistung“ erforderte Energie“, um sich weiterhin auf Tennis zu konzentrieren.

Sein Vater war beim Finale nicht in der Spielerbox anwesend, eine Situation, die Djokovic sagte, machte sie beide traurig.

„Ich dachte, die Dinge werden sich in Bezug auf die Medien und alles beruhigen, aber das war nicht der Fall“, sagte der Serbe.

„Wir waren uns beide einig, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn er nicht da wäre. Das tut mir und ihm sehr weh, denn das sind ganz besondere, einzigartige Momente. Wer weiß, ob sie sich noch einmal wiederholen.

„Deshalb war es nicht einfach für ihn. Ich habe ihn natürlich nach dem Spiel gesehen. Ja, er fühlte sich nicht so gut, sagen wir mal, obwohl er sich sehr darüber gefreut hat, mich zu umarmen und natürlich mit allem.

„Ich konnte sehen, dass er ein bisschen traurig ist. Schau, es ist, was es ist. Ich denke, am Ende hat er mir auch gesagt, dass es wichtig ist, dass ich mich auf dem Platz gut fühle, dass ich das Spiel gewinne und dass er für mich da ist.

„Wenn es für mich als Ergebnis des Spiels besser wird, dass er nicht im Strafraum ist, dann soll es so sein. Das war das ganze Gespräch.

„In gewisser Weise bin ich auch traurig, dass er auf der Tribüne nicht anwesend war. Aber er war während des gesamten Turniers dabei, also ist es in Ordnung. Am Ende haben wir ein Happy End.“

Djokovic enthüllte, dass seine Verletzung bedeutete, dass er nicht optimistisch war, in die Australian Open, den ersten Grand Slam des Jahres, zu gehen, und sagte, es sei „nur eine Frage des Überlebens jedes einzelnen Spiels und des Versuchs, es in die nächste Runde zu bringen“.

Sein Trainer Goran Ivanisevic sagte Reportern, Djokovic habe „77 Therapien pro Tag“, um zu versuchen, das Kniesehnenproblem zu heilen, das seine Teilnahme in Zweifel gezogen hatte.

„Lassen Sie es mich so ausdrücken. Ich sage nicht 100%, aber 97% der Spieler, am Samstag, wenn Sie die Ergebnisse des MRT erhalten, gehen Sie direkt zum Schiedsrichterbüro und ziehen sich aus dem Turnier zurück. Aber nicht er“, sagte Ivanisevic.

„Er kommt aus einem anderen Raum. Sein Gehirn arbeitet anders. Ich bin seit vier Jahren bei ihm, aber es ist immer noch manchmal wie sein Gehirn funktioniert. Er hat alles gegeben. 77 Therapien pro Tag. Jeder Tag war irgendwie besser und besser. Ich habe das nicht erwartet. Ehrlich gesagt war ich schockiert.“

Ab der vierten Runde, sagte Djokovic, fühlte sich sein Bein besser an und er begann, sein bestes Tennis zu spielen.

Djokovic, der jetzt mit Nadal auf der ewigen Herrenliste für Grand Slams steht, sagte, er sei „motiviert, so viele Slams wie möglich zu gewinnen“.

„Ich möchte hier wirklich nicht aufhören. Ich habe nicht die Absicht, hier aufzuhören“, sagte er. „Ich fühle mich großartig mit meinem Tennis. Ich weiß, dass ich, wenn ich mich körperlich und geistig gut fühle, eine Chance habe, jeden Slam gegen jeden zu gewinnen.

„Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch spielen oder wie viele Slams ich noch spielen werde. Es hängt von verschiedenen Dingen ab. Es hängt nicht nur von meinem Körper ab.

„Ich denke, es ist extrem wichtig für mich, natürlich zuerst die Unterstützung und Liebe von nahen Menschen zu haben und die Möglichkeit zu gehen und zu spielen und die Balance mit dem Privatleben zu halten, aber gleichzeitig die geistige Klarheit zu haben oder – wie soll ich sagen – Bestrebungen, wirklich danach zu streben, diese Trophäen zu jagen.

„Körperlich kann ich mich fit halten. Natürlich ist 35 nicht 25, auch wenn ich es glauben möchte. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass noch Zeit vor mir liegt. Mal sehen, wie weit ich komme.“