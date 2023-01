Novak Djokovic leidet vor den Australian Open unter Verletzungsangst, als er das Trainingsspiel verkürzt | Tennis-News

Novak Djokovic erlitt vor den Australian Open eine Verletzungsangst mit einem Muskelfaserriss, der ihn zwang, ein Trainingsspiel mit Daniil Medvedev abzubrechen.

Der 21-fache Grand-Slam-Champion, der die Australian Open im vergangenen Jahr verpasst hatte, nachdem er aufgrund seines Impfstatus abgeschoben worden war, spielte nur einen Satz gegen Medvedev, bevor er sich zurückzog.

Djokovic hielt am Mittwoch in der Rod Laver Arena etwas weniger als 40 Minuten durch, was seinen ersten Auftritt in Melbourne markierte, seit er letztes Jahr gezwungen war, das Land zu verlassen.

Bild:

Djokovic hat letzte Woche den Adelaide International 1 gewonnen





Der Serbe, der beim Major dieses Monats in Melbourne auf Platz 4 gesetzt ist, hat letzte Woche bei seinem Lauf zum Adelaide International 1-Titel zunächst seine Kniesehne gezwickt.

Sprechen mit 9 Nachrichten Melbourne Nachdem er sich von seinem Match mit Medvedev zurückgezogen hatte, sagte Djokovic: „Ich habe nur gespürt, wie es zog und ich wollte nichts Schlimmeres riskieren.

„Ich habe ein Set gespielt und mich bei ihm entschuldigt [Medvedev] und er war verständnisvoll. Ich möchte nur größere Schrecken vor den Australian Open vermeiden.“

Bild:

Djokovic hat die Australian Open neun Mal gewonnen





Djokovic brach Medvedev im Eröffnungsspiel, wurde dann aber behandelt, während er mit 3: 2 führte, und gewann von diesem Zeitpunkt an nur noch ein Spiel.

Djokovics dreijähriges Visumverbot wurde im November aufgehoben, was ihm die Chance gab, auf einen 10. Australian Open-Titel zu drängen, wenn das Major am 16. Januar beginnt.

Der 35-Jährige hat 34 Spiele in Folge in Australien gewonnen, wobei seine letzte Niederlage gegen den Südkoreaner Hyeon Chung bei den Australian Open 2018 zu beklagen war.

Titelverteidiger Rafa Nadal ist in Abwesenheit des verletzten Weltnummer 1 Carlos Alcaraz der Top-Seed bei den Australian Open 2023.