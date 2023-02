Novak Djokovic heeft de legendarische Steffi Graf ingehaald na 378 weken bovenaan de wereldranglijst te hebben gestaan.

Djokovic heeft Graf de meeste weken ingehaald als nummer 1 van de wereld nadat hij aan zijn 378e week aan de top van de mannenranglijst was begonnen.

De 35-jarige Serviër werd voor het eerst de nummer 1 van de wereld in 2011 en eindigde dat jaar zeven keer als eerste op de ranglijst.

De meeste weken op nummer 1 Novak Djokovic – 378 Steffi Graf – 377 Martina Navrátilova – 332 Serena Williams-319 Roger Federer – 310

Djokovic won in januari voor de 10e keer een recordverlengende Australian Open en kwam op gelijke hoogte met Rafael Nadal op 22 Grand Slams





Djokovic keerde voor het eerst in zes maanden terug naar de nummer 1 van de wereld door in januari voor de 10e keer de Australian Open te winnen.

Zijn langste aaneengesloten run aan de top was 122 weken tussen juli 2014 en november 2016, maar hij volgt Roger Federer, Graf en Serena Williams, Jimmy Connors en Ivan Lendl.

Djokovic deelt het record voor de meeste Grand Slam-titels voor mannen ooit naast Rafael Nadal met 22 grote titels, de meeste Australian Opens ooit en het record voor de meeste Masters-titels met 38.

Hij voltooide een niet-kalenderjaar Grand Slam in het enkelspel en werd de enige man in de tennisgeschiedenis die de regerend kampioen van de vier majors tegelijk was op drie verschillende oppervlakken.

Maar Djokovic miste de Slam voor het eerste kalenderjaar sinds 1969 nadat hij de US Open-finale van 2021 verloor van Daniil Medvedev.

Steffi Graf won tijdens zijn met trofeeën beladen carrière 22 Grand Slam-titels





De meest opeenvolgende weken op nummer 1 Roger Federer – 237 weken Steffi Graf en Serena Williams – 186 weken Jimmy Connors – 160 weken Ivan Lendl – 157 weken

De wereldranglijst voor mannen werd in 1973 geïntroduceerd, terwijl de ranglijst voor vrouwen twee jaar later werd geïntroduceerd.

Djokovic betreedt vervolgens het veld tijdens de Dubai Duty Free Tennis Championships, die deze week van start gaan.