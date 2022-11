Novak Djokovic erhielt ein Visum für die Teilnahme an den Australian Open, nachdem die dreijährige Sperre aufgehoben wurde | Tennis-News

Der neunmalige Australian Open-Champion Novak Djokovic kann am Turnier im nächsten Jahr teilnehmen, nachdem er am Mittwoch bestätigt hat, dass ihm ein Reisevisum erteilt wurde.

Der 35-jährige Serbe, der erfolgreichste männliche Spieler in der Geschichte des Turniers, verpasste das diesjährige Turnier, nachdem er wegen fehlender Covid-19-Impfung abgeschoben worden war.

Der frühere Nummer 1 der Welt, Djokovic, wurde ursprünglich bis 2025 aus dem Land ausgeschlossen, aber diese Entscheidung wurde rückgängig gemacht.

„Ich habe mich sehr gefreut, gestern die Nachricht zu erhalten“, sagte Djokovic, dessen Abschiebung die Vorbereitung auf die diesjährigen Australian Open dominierte, nach seinem Sieg über Andrey Rublev bei den ATP Finals in Turin am Mittwoch.

„Es war eine Erleichterung, zu wissen, was ich und die Menschen, die mir in meinem Leben am nächsten standen, dieses Jahr mit dem durchgemacht haben, was in Australien passiert ist und offensichtlich nach Australien.

„Ich könnte mit Sicherheit keine besseren Nachrichten erhalten – auch während dieses Turniers. Die Australian Open waren meine erfolgreichsten Grand Slams. Ich habe dort einige der besten Erinnerungen gesammelt.

Der frühere Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, spricht über die Herausforderungen, denen er sich in diesem Jahr gegenübersah, nachdem er wegen seiner Haltung gegen Impfungen von den Australian Open ausgeschlossen worden war.



„Natürlich möchte ich dorthin zurückkehren, ich möchte Tennis spielen, das tun, was ich am besten kann, und hoffentlich einen großartigen australischen Sommer haben.“

Turnierdirektor Craig Tiley bestätigte Anfang dieses Monats, dass Djokovic im Januar willkommen sein würde, wenn er ein Visum bekommen könnte, aber dass Tennis Australia nicht in der Lage sei, sich für ihn einzusetzen.

Im Juli schaffte Australien eine Regel ab, nach der internationale Reisende ihren Covid-Impfstatus angeben mussten, und Djokovic sagte im Oktober, er habe „positive Anzeichen“ für den Stand der Bemühungen zur Aufhebung seines Verbots erhalten.