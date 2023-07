WIMBLEDON, England (AP) – Bedauern? Novak Djokovic hat zwei.

Ziemlich früh im Wimbledon-Finale am Sonntag kam es zu diesem Tiebreaker, als der 36-jährige Serbe nur einen Punkt davon entfernt war, einen Vorsprung von zwei zu null Sätzen vor seinem 20-jährigen Gegner Carlos Alcaraz zu erringen.

Und dann war da noch dieser verfehlte Volleyschuss am Breakpoint zu Beginn des fünften Satzes, wobei zu diesem Zeitpunkt der gesamte Schwung in Richtung des siebenmaligen Wimbledon-Champions ging.

„Einige bedauern“, sagte Djokovic, nachdem er in einem energiegeladenen und äußerst unterhaltsamen Meisterschaftsspiel auf dem Centre Court mit 1:6, 7:6 (6), 1:6, 3:6, 6:4 verloren hatte. „Ich hatte meine Chancen. Ich denke, ich hätte den Tiebreaker im zweiten Satz besser abschließen können. Aber es ist ihm zu verdanken, dass er gekämpft hat und unglaubliche Defensivfähigkeiten gezeigt hat, indem er Schüsse gepasst hat, die ihm im fünften Durchgang die Break verschafft haben.

„Er war heute zweifellos ein verdienter Sieger.“

Djokovic war in der Vergangenheit schon so oft ein verdienter Sieger. Sieben Mal hier im All England Club, wo er einen Sieg davon entfernte, Roger Federer gleichzuziehen, und einen Herrenrekord von acht Titeln beim Grand Slam auf Rasen aufstellte. Und insgesamt 23 Mal bei großen Meisterschaften, zusammen mit Serena Williams am häufigsten in der Open-Ära, die 1968 begann.

Im Jahr 2019 beispielsweise strebte Federer seinen neunten Wimbledon-Titel an, während Djokovic der Titelverteidiger war. Federer hatte im fünften Satz zwei Matchbälle, aber Djokovic rettete beide, erzwang einen Tiebreak beim Stand von 12:12 und rannte dann davon, um seine fünfte Meisterschaft zu gewinnen.

„Ich habe einige epische Finals gewonnen, die ich fast verloren hätte“, sagte Djokovic, der diese Matchbälle zuvor in seinem Interview auf dem Platz während der Trophäenzeremonie erwähnt hatte. „Vielleicht ist es für mich ein fairer Deal, so ein Spiel hier zu verlieren.“

Nachdem das Paar an einem windigen Tag den ersten Satz rasant überstanden hatte, tauschten sie zu Beginn des zweiten Satzes Aufschlagpausen aus, bevor es schließlich zum Tiebreaker kam.

Djokovic ging mit 3:0 in Führung und nachdem er seine letzten 15 Tiebreaker im Grand-Slam-Spiel gewonnen hatte, sah es für den viermaligen Titelverteidiger gut aus. Aber Alcaraz gewann drei Punkte in Folge, darunter ein 109-Meilen-Ass, und war damit wieder ausgeglichen. Dann, mit einem Satzball und einem Aufschlag von Alcaraz beim Stand von 6:5, schlug Djokovic eine Rückhand ins Netz. Und dann noch einer.

„Die Rückhand hat mich ehrlich gesagt im Stich gelassen“, sagte Djokovic. „Setpoint, ich habe die Rückhand verpasst. Er spielte eine ziemlich lange Rückhand auf dem Spielfeld und hatte einen etwas schlechten Sprung. Aber ich hätte diesen Schuss nicht verpassen dürfen.

„Dann kam bei 6-all wieder eine Rückhand aus der Mitte des Spielfelds ins Netz. Nur zwei sehr schlechte Rückhandschläge. Das ist es. Das Spiel verlagerte sich auf seine Seite. Es hat sich gedreht.“

Djokovic hat im Laufe der Jahre nicht allzu viele dieser Schüsse verfehlt. Tatsächlich erlitt er seine letzte Niederlage in Wimbledon bereits 2017, als er im zweiten Satz seines Viertelfinalspiels verletzungsbedingt ausschied. Seine letzte Niederlage auf dem Centre Court erlitt er 2013 im Finale gegen Andy Murray.

„In dieser Phase Novak in Bestform zu schlagen und Geschichte zu schreiben“, sagte Alcaraz, „der Typ zu sein, der ihn schlägt, nachdem er 10 Jahre ungeschlagen auf diesem Platz war, ist für mich erstaunlich.“

Der andere Punkt, den Djokovic erwähnt hat? Das andere Bedauern? Dieser Fehlschuss war noch überraschender – vor allem, weil er von einem Mann kam, der es sich zum Beruf gemacht hat, einen Schuss nach dem anderen abzufeuern und darauf zu warten, dass seine Gegner Fehler machen.

Alcaraz schlug im zweiten Spiel des letzten Satzes auf und Djokovic hatte einen scheinbar leicht zu brechenden Volleyschuss zur 2:0-Führung – die Art von Führung, die er nicht oft aufgibt. Doch seine Vorhand landete in der Oberkante des Netzes statt darüber, sodass Alcaraz sich erholen konnte. Gleich im nächsten Spiel scheiterte der Spanier und verschaffte ihm damit den Vorsprung, den er brauchte, um seinen zweiten großen Titel nach der US Open-Meisterschaft im letzten Jahr zu gewinnen.

„Mitte im vierten (Satz) gelang es mir, mich neu zu gruppieren und wieder in Schwung zu kommen“, sagte Djokovic. „Ich hatte das Gefühl, dass sich die Dynamik auf meine Seite verlagerte. Das war meine Chance. Das war meine Chance. Dieser Breakpoint, ich glaube, ich habe einen wirklich guten Punkt gespielt, sozusagen den Drive-Volley vorbereitet.

„Es war heute sehr, sehr windig. Ja, der Wind brachte es irgendwie an eine unangenehme Stelle, wo ich den Smash nicht treffen konnte, ich musste den Drive-Volley treffen und so zurückfallen. Ich habe gesehen, wie er perfekt in die gegenüberliegende Ecke gelaufen ist. Ich wollte ihn mit diesem Drive-Volley in die Irre führen, aber das habe ich verfehlt.“

Chris Lehourites, The Associated Press



























