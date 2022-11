„Notwendig, um schädliche Gesetze zu missachten“: Diese „Abtreibungspiraten“ wollen weltweit gleichen Zugang zu Abtreibungspillen

Gomperts „war ein Visionär im Verständnis der Kraft dieser Pillen, um der Person, die die Abtreibung benötigt, die Kontrolle über diesen Prozess zu geben“, sagte Elisa Wells, die Co-Direktorin von Plan C, die Informationen über medizinische Abtreibungen bereitstellt und Forschungen zu Abtreibungspillen durchführt in den USA Sie sagte, sie und die anderen, die die Organisation Mitte der 2010er Jahre gründeten, seien davon inspiriert worden, wie zugänglich medizinische Abtreibungen in anderen Teilen der Welt seien, und versprachen, amerikanischen Frauen diesen einfachen Zugang zu ermöglichen.

Die zunehmende Verfügbarkeit und Verwendung dieser Pillen zur Herbeiführung kostengünstiger und sicherer pharmazeutischer Abtreibungen hat die Art und Weise, wie Schwangerschaften an Orten beendet werden, an denen Abtreibung legal ist, verändert – und die Arbeit des Netzwerks von Abtreibungsaktivisten in Staaten und Ländern ermöglicht, in denen dies nicht der Fall ist. Die beiden Medikamente, die üblicherweise zur Einleitung eines Schwangerschaftsabbruchs eingenommen werden, Mifepriston und Misoprostol, stehen auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO. Und laut der globalen Gesundheitsbehörde sind sie sehr sicher: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Mifepriston ist äußerst selten (bei 0,0006 Prozent der Benutzer). Komplikationen durch die Pillen sind ungewöhnlich – sie machen weniger als 1 Prozent der Fälle am oberen Ende der Schätzungen aus. Sie sind auch billig, mit einem Verkaufspreis zwischen 3,75 und 11,75 US-Dollar für beide zusammen.

Als die Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 zuschlug, nahm der Zugang zu medizinischen Abtreibungen zu Hause noch weiter zu: Da die Telemedizin in immer mehr Bundesstaaten zugelassen wurde und die Food and Drug Administration Gesundheitsdienstleistern dauerhaft erlaubte, Abtreibungspillen per Post an Patienten zu versenden, neue Organisationen entstanden, um die Nachfrage nach Abtreibungen zu Hause zu befriedigen. „Ich denke, wir gingen in diese Richtung, nur weil wir intensiver waren [abortion] Beschränkungen, die gerade in den Vereinigten Staaten verstrichen sind“, sagte Julie Amaon, medizinische Direktorin von Just the Pill, die in vier Bundesstaaten tätig ist und versucht, Menschen in ländlichen Gebieten zu erreichen. „Aber ich denke auch, dass Covid so enorm eskaliert ist.“ Der Einsatz medizinischer Abtreibungen hat in den USA schnell zugenommen: Im Jahr 2020 schätzte das Guttmacher Institute, dass medizinische Abtreibungen 54 Prozent aller Abtreibungen in den USA ausmachten, ein deutlicher Anstieg gegenüber 39 Prozent im Jahr 2017.

Von „Just the Pill“ von Amaon über „Hey Jane“ bis hin zu „Choix“ und „Abortion on Demand“ ist in den letzten zwei Jahren eine Konstellation neuer Optionen entstanden. Organisationen wie diese sind in Staaten tätig, in denen Abtreibung legal ist, wobei Anbieter (persönlich oder aus der Ferne) die Abtreibungsversorgung für schwangere Menschen überwachen, die in Staaten mit legaler Abtreibung leben oder dorthin gelangen können; In Staaten, in denen das Verfahren illegal ist, füllen Gomperts‘ Aid Access und andere die Lücke, indem sie die Pillen aus dem Ausland versenden. Durch dieses Netz nationaler und internationaler Organisationen arbeiten Aktivisten auf ihr ultimatives Ziel hin: Schwangeren in jedem US-Bundesstaat, unabhängig von seiner Politik, eine medizinische Abtreibung zu Hause zu ermöglichen.

Innerhalb Europas Polen ist aus offensichtlichen Gründen das Zentrum der Arbeit dieser Aktivisten: Das Land ist gleichzeitig der Ort in Europa, an dem Aktivisten der organisiertesten Opposition gegenüberstehen, und eine Gesellschaft, die sich einem raschen sozialen Wandel unterzieht. Im Jahr 2020 entschied das polnische Verfassungsgericht, dass fetale Unregelmäßigkeiten kein akzeptabler Grund für Schwangere mehr sind, in dem mitteleuropäischen Land eine Abtreibung zu beantragen, und beseitigte damit eine der wenigen verbleibenden Rechtfertigungen für eine legale Abtreibung. Jetzt bleiben nur noch Ausnahmen bei Lebensgefahr der Schwangeren, bei Vergewaltigung oder Inzest.

Dennoch ist selbst herbeigeführte Abtreibung in Polen nicht ausdrücklich verboten; Es ist nur die Bereitstellung der Medikamente für eine selbst herbeigeführte Abtreibung, die ausdrücklich gegen das Gesetz verstößt. Der Service von Jelinskas Women Help Women und Gomperts‘ Women on Web fällt also in eine rechtliche Grauzone. Die beiden Organisationen arbeiten auf ähnliche Weise: Benutzer füllen einen Online-Fragebogen aus, der Fragen zu ihrer Schwangerschaft und ihrer Krankengeschichte beantwortet. Laut Venny Ala-Siurua, Geschäftsführerin von Women on Web, werden die Antworten von einem internationalen Team von Ärzten geprüft, die hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten. Solange die medizinischen Kriterien erfüllt sind, stellen Ärzte Schwangeren ein Rezept aus und Lieferanten innerhalb Europas versenden die Pillen dann an die Menschen, die sie brauchen – auch in Länder, in denen Abtreibungen verboten sind.

(Nach dem ersten Trimester der Schwangerschaft, wenn die Einnahme von Abtreibungspillen nicht mehr empfohlen wird, können schwangere Menschen in Ländern mit restriktiven Gesetzen für eine chirurgische Abtreibung ins Ausland reisen. Hier springen Organisationen wie Clarke’s Abortion Support Network ein und helfen, chirurgische Abtreibungen zu ermöglichen und zu finanzieren in anderen Nachbarländern.)

Mifepriston und Misoprostol sind die beiden Pillen, die zusammen benötigt werden, um einen medizinischen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. | Charlie Neibergall/AP Foto

Polen ist nicht das einzige Land, in dem Abtreibungsbeschränkungen dazu geführt haben, dass Schwangere sich auf das Untergrundnetzwerk von Aktivisten verlassen, um Zugang zu Abtreibungspillen zu erhalten: Auch Malta hat strenge Abtreibungsgesetze, die die Möglichkeit einer Abtreibung behindern. In der Vergangenheit mussten Menschen auf dem kleinen Inselstaat, die Abtreibungen wünschten, auf das europäische Festland reisen, um sie zu erhalten. Als die Pandemie ausbrach und Reisebeschränkungen in Kraft traten, verschwand diese Option so gut wie. Gruppen wie Women on Web haben die Lücke gefüllt, sagte Andreana Dibben, eine maltesische Aktivistin für Abtreibungsrechte: Sie und andere helfen beim Betrieb des Family Planning Advisory Service, eines 2020 gestarteten Online-Dienstes, dessen geschulte Freiwillige bereits mehr als 500 maltesischen Frauen bei der Suche geholfen haben geeignete Abtreibungs- und Verhütungsdienste. In Zusammenarbeit mit dem Abortion Support Network und Women on Web hat die Gruppe dazu beigetragen, medizinische Abtreibungen zu Hause für schwangere Menschen in Malta zu ermöglichen, die dies wünschen.

Während der Mittagspause der Konferenz sagte Dibben eines Tages, sie sehe Gründe, optimistisch in Bezug auf Veränderungen zu sein, selbst in Ländern mit strengen Restriktionen: Eine kleine, aber wachsende Gruppe von Aktivisten für Abtreibungsrechte in Malta, sagte Dibben, habe einige Erfolge dabei, die öffentliche Meinung zu verändern und zunehmende politische Bereitschaft, das Thema zu diskutieren. Bis sie und andere Aktivisten 2018 Doctors for Choice ins Leben riefen, sagte sie: „Niemand konnte auch nur das Wort ‚Abtreibung‘ sagen, weil die Leute Angst hatten.“

Obwohl diese internationalen Abtreibungsnetzwerke Menschen in eingeschränkten Staaten neue Möglichkeiten eröffnet haben, können sie für die Beteiligten mit erheblichen Risiken verbunden sein – wie Wydrzyńska, die in Polen vor Gericht gestellte Aktivistin, nur zu gut weiß. Die langjährige Abtreibungsaktivistin und Mitbegründerin des Abortion Dream Teams, einer Organisation, die Menschen bei Abtreibungen berät, gab einem Opfer häuslicher Gewalt in Polen ein Set Abtreibungspillen. Der Ehemann der Frau, der sie daran gehindert hatte, nach Deutschland zu gehen, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen, informierte die Polizei. Heute wartet Wydrzyńska auf die nächste Anhörung ihres Prozesses im Januar. Ihr drohen bis zu drei Jahre Gefängnis, weil sie bei einer medikamentösen Abtreibung geholfen hat.

Wydrzyńskas Fall war ein Schlachtruf für die Teilnehmer der Konferenz in Riga, der unverblümt die Opfer hervorhob, die einige bringen, um das Recht einer Frau auf einen Schwangerschaftsabbruch zu gewährleisten. Als Jelinska sie während ihrer Rede erwähnte, applaudierte das Publikum; außerhalb der Hauptveranstaltungshalle konnten die Teilnehmer mit ihrem Gesicht hinter einem Pappausschnitt von Wydrzyńska mit dem Hashtag #IamJustyna posieren. Während der Kaffee- und Mittagspausen kamen ständig Leute auf sie zu, um mit Wydrzyńska zu sprechen.

Die in Amsterdam ansässige Jelinska, die in einem Land lebt, das weitaus liberalere Abtreibungsgesetze hat, ist weniger unmittelbar von Strafverfolgung bedroht als diejenigen, die sich in ihrem Heimatland Polen für die Sache einsetzen. Dennoch ist sie offen über den Tribut, den ihre Arbeit in ihrem täglichen Leben fordert, einschließlich der regelmäßigen Morddrohungen, die sie erhält. „Natürlich betrifft mich das“, sagte sie. Trotz dieser Drohungen sieht sie keinen anderen Weg: „Manchmal ist es notwendig, schädliche Gesetze zu missachten.“

In Riga haben die Aktivisten bloße Anwesenheit bei der Konferenz, und der leidenschaftliche Pitch, den sie den Teilnehmern machten, demonstrierten das Ausmaß der internationalen Zusammenarbeit und Unterstützung für die Umgehung strenger Abtreibungsgesetze. Grenzüberschreitende Helferinnen und Helfer in anderen Ländern ermöglichen in vielen Fällen den Zugang zu Abtreibungspillen für Menschen an Orten, an denen der Eingriff stark eingeschränkt ist. Das Zusammenbringen von Ärzten, die an Forschungen arbeiten, die die Sicherheit und Wirksamkeit von medizinischen Abtreibungen belegen, und Pharmaunternehmen, die Mifepriston und Misoprostol herstellen, und den Aktivisten, die dieses neue Netz der Unterstützung über Ländergrenzen hinweg aufbauen, war eine Möglichkeit für sie, voneinander über die neuesten Forschungsergebnisse und Entwicklungen zu lernen in der Abtreibungspflege, um sicher zu sein. Aber es war auch eine Gelegenheit für Aktivisten wie Jelinska und Clarke, ihren Fall zu vertreten und um Hilfe von einer Gruppe von Menschen zu bitten, die ihrer Sache am sympathischsten sind, sei es vor einem Podium auf der Bühne oder bei individuellen Gesprächen zwischen den Sitzungen.

Gegen Ende der Konferenz trat Clarke auf die Bühne, um über das Abortion Support Network zu sprechen, und betonte, wie wichtig Versammlungen wie diese für ihre Arbeit sind. Es ist selten, dass sich so viele Menschen in einem Raum befinden, die sich leidenschaftlich für das Recht einsetzen, eine Schwangerschaft zu beenden und die sichersten und besten Wege dafür zu finden; Wie ein anderer Redner bemerkte, ist dieses Gebiet der Medizin „einzigartig politisch“. Vor diesem Hintergrund bat Clarke um die Unterstützung des Publikums, wie auch immer sie es geben könnten, damit sie ihre Netzwerke noch weiter ausbauen können: Indem sie auf lockerere Gesetze in ihren jeweiligen Ländern drängen, daran arbeiten, den Zugang zu erweitern, und sogar einfach indem sie Gruppen wie ihre direkt unterstützen ( „Wir würden gerne Ihr Geld in jeder Höhe und in jeder Währung entgegennehmen!“, erklärte ihre Präsentation).

„Warum kommt ein Haufen Abtreibungspiraten zu einer wissenschaftlichen Konferenz?“ sagte Clarke. „Wir machen diese Arbeit, weil es nicht davon abhängen sollte, ob Sie eine Abtreibung haben können oder nicht, welchen Pass Sie haben oder wo Sie leben oder wie viel Geld Sie haben oder welches Geschlecht Sie haben – irgendetwas davon.“

Carlo Martuscelli, Mandoline Rutkowski und Jakob Korus haben zu diesem Bericht beigetragen.