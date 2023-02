WASHINGTON – Ambtenaren van de Federal Reserve gaven tijdens hun meest recente vergadering aan dat er tekenen zijn dat de inflatie aan het dalen is, maar niet genoeg om de noodzaak van meer renteverhogingen tegen te gaan, zo bleek uit de woensdag vrijgegeven notulen van de vergadering.

Terwijl de 31 januari-februari. 1-vergadering die werd afgesloten met een kleinere renteverhoging dan de meeste die sinds begin 2022 zijn doorgevoerd, benadrukten ambtenaren dat hun bezorgdheid over de inflatie groot is.

De inflatie “bleef ruim boven” de doelstelling van 2% van de Fed, aldus de notulen. Dat kwam met arbeidsmarkten die “zeer krap bleven, wat bijdroeg aan aanhoudende opwaartse druk op lonen en prijzen.”

Bijgevolg keurde de Fed een renteverhoging van 0,25 procentpunt goed, de kleinste verhoging sinds de eerste van deze verkrappingscyclus in maart 2022. De stap bracht de Fed Funds-rente naar een streefbereik van 4,5%-4,75%. Maar in de notulen stond dat het lagere tempo gepaard ging met een grote bezorgdheid dat inflatie nog steeds een bedreiging vormde.

“Deelnemers merkten op dat de inflatiegegevens die de afgelopen drie maanden zijn ontvangen, een welkome verlaging van het maandelijkse tempo van prijsstijgingen laten zien, maar benadrukten dat er aanzienlijk meer bewijs van vooruitgang in een breder prijsbereik nodig zou zijn om erop te kunnen vertrouwen dat de inflatie aanhoudend was.” neerwaarts pad’, aldus de notulen.

De samenvatting herhaalde dat leden geloven dat “voortdurende” renteverhogingen nodig zullen zijn.

Aandelen daalden na de publicatie van de notulen, terwijl de rente op staatsobligaties de meeste van hun verliezen van eerder in de sessie goedmaakte.

Hoewel de verhoging met een kwartpunt unaniem werd goedgekeurd, merkten de notulen op dat niet iedereen aan boord was.

Een “enkele” leden zeiden dat ze een verhoging van een half punt of 50 basispunten wilden, waaruit een nog grotere vastberadenheid zou blijken om de inflatie te verlagen. Een basispunt is gelijk aan 0,01%.

Sinds de ontmoeting hebben regionale presidenten James Bullard van St. Louis en Loretta Mester van Cleveland gezegd dat ze tot de groep behoorden die de agressievere stap wilden. In de notulen werd echter niet ingegaan op hoeveel een “paar” waren, noch welke leden van het Federal Open Market Committee de verhoging met een half punt wilden.

“De deelnemers die voorstander waren van een verhoging met 50 basispunten, merkten op dat een grotere verhoging het streefbereik sneller in de buurt zou brengen van de niveaus die naar hun mening een voldoende restrictieve houding zouden bereiken, rekening houdend met hun opvattingen over de risico’s voor het tijdig bereiken van prijsstabiliteit. manier”, aldus de notulen.

Sinds de bijeenkomst hebben Fed-functionarissen de noodzaak benadrukt om waakzaam te blijven, ondanks het optimisme dat de recente inflatiegegevens bemoedigend zijn.

In een interview met CNBC op woensdag herhaalde Bullard zijn overtuiging dat sneller hoger gaan effectiever zou zijn. Maar zelfs met zijn drang naar een agressiever kortetermijnbeleid, zei hij dat hij denkt dat het piek- of eindtarief rond de 5,375% zou moeten liggen, ongeveer in overeenstemming met de marktprijzen.

Uit economische gegevens van januari bleek dat de inflatie in een lager tempo draait dan de piek in de zomer van 2022, maar nog steeds doorsijpelt.

De consumentenprijsindex steeg met 0,5% ten opzichte van december en met 6,4% ten opzichte van hetzelfde punt vorig jaar. De producentenprijsindex, die de inputkosten op groothandelsniveau meet, steeg met 0,7% op maandbasis en met 6% op jaarbasis. Beide lezingen waren boven de verwachtingen van Wall Street.

De arbeidsmarkt is ook hot, wat erop wijst dat de renteverhogingen door de Fed weliswaar de huizenmarkt en enkele andere rentegevoelige terreinen treffen, maar nog niet tot een groot deel van de economie moeten doordringen.

Zelfs met de opmerkingen van Mester en Bullard, geven de marktprijzen nog steeds aan dat er in maart nog een stijging met een kwartpunt waarschijnlijk is, gevolgd door nog een paar om de fondsenrente op een piek van 5,25%-5,5% te brengen. Als het tarief rond het midden van dat doel zou uitkomen, zou het de hoogste fondsenrente zijn sinds 2001.

Markten zijn bezorgd dat als de Fed te snel of te ver gaat, dit de economie in een recessie kan doen belanden.

In de notulen werd opgemerkt dat “sommige” leden het risico van een recessie als “verhoogd” beschouwen. Andere functionarissen hebben publiekelijk gezegd dat ze denken dat de Fed een recessie kan voorkomen en een “zachte landing” kan bewerkstelligen voor de economie die de groei aanzienlijk ziet vertragen maar niet krimpt.

“Deelnemers merkten op dat de onzekerheid in verband met hun vooruitzichten voor de economische activiteit, de arbeidsmarkt en de inflatie groot was”, aldus de notulen.

Tot de genoemde risicofactoren behoorden de oorlog in Oekraïne, de economische heropening in China en de mogelijkheid dat de arbeidsmarkt langer dan verwacht krap zou kunnen blijven.