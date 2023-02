Manchester City zal proberen voort te bouwen op hun midweekse overwinning op Arsenal wanneer ze zaterdag tegen Nottingham Forest spelen.

Nottingham Forest vs Manchester City kansen

Hier zijn de laatste wedstrijdnoteringen voor Nottingham Forest vs Manchester City van bet365.

Nottingham Forest : 8/1

: 8/1 Tekenen : 19/4

: 19/4 Manchester City: 3/10

Beste bookmakers om te wedden op Nottingham Forest vs Manchester City

Dit zijn onze favoriete sites voor voetbalweddenschappen in het VK:

Nottingham Forest vs Manchester City voorspellingen

Voor het eerst sinds half augustus staat Manchester City bovenaan de Premier League.

Een 3-1 overwinning op Arsenal in een herschikte wedstrijd op woensdag was genoeg voor de titelverdediger om op doelsaldo naar de top van het klassement te stijgen.

Arsenal heeft nog een wedstrijd tegoed aan de kant van Pep Guardiola, die dit seizoen niet helemaal op zijn best is geweest.

Maar de terugkeer van City naar de eerste plaats is een onheilspellend teken nu we het laatste derde deel van het seizoen 2022/23 naderen.

Arsenal was eigenlijk lange tijd de betere ploeg in het Emirates Stadium. Zij creëerden de betere kansen en speelden het vlottere voetbal in het eerste uur van de wedstrijd.

Maar een combinatie van City’s ervaring en hun klinische voorsprong besliste uiteindelijk de wedstrijd in hun voordeel.

Spreadex aanmelden Zet £ 10 in en ontvang £ 30 Alleen 18+ | Doe mee en plaats een weddenschap met een vaste notering van £ 10 met een quotering van 1/2 of hoger. In aanmerking komende weddenschappen kunnen niet in het spel worden geplaatst of vroegtijdig worden uitbetaald. Zodra de weddenschap is afgehandeld, ontvang je een gratis weddenschap met een vaste notering van £ 10 plus een gratis Total Goals voetbalspread-weddenschap van £ 5. De tweede £ 10 gratis vaste odds-weddenschap en de tweede £ 5 gratis Total Goals voetbalspread-weddenschap worden 24 uur later gecrediteerd. Gratis weddenschappen verlopen na 28 dagen. AV zijn van toepassing* AANMELDEN

Terwijl Arsenal er niet in slaagde om de kansen die ze creëerden te benutten, was City meedogenloos in het afhandelen van die van hen.

Minder dan twee weken geleden verloor Guardiola’s ploeg met 1-0 van Tottenham Hotspur. We zijn nog maar in februari en er moet nog genoeg gevoetbald worden dit seizoen.

Bovendien staat City misschien weer op de tweede plaats tegen de tijd dat deze wedstrijd van start gaat, met Arsenal tegenover Aston Villa in de vroege aftrap van zaterdag.

Maar nu ze in het voordeel van Arsenal hebben gebeiteld, zal City hun kans op een vijfde titel in zes seizoenen koesteren.

Onze deskundige wedtips voor Nottingham Forest vs Manchester City in de Premier League.

Wedtips Nottingham Forest vs Manchester City

Manchester City is nu de favoriet om de Premier League-titel te winnen en zou zaterdag te sterk moeten blijken voor Nottingham Forest.

Beide teams scoren – 19/20 (bet365)

Manchester City mag dan Arsenal aan de top van de Premier League hebben binnengehaald, de afgelopen weken verliep het voor hen niet helemaal van een leien dakje.

Het team van Guardiola hield slechts één keer de nul in de laatste zes ontmoetingen op het hoogste niveau. De City-baas is aan het sleutelen aan zijn verdediging en moet nog een voorkeursopstelling kiezen.

City heeft sinds de jaarwisseling zeven wedstrijden gespeeld in de Premier League en Guardiola heeft zeven verschillende back fours genoemd.

Bij de laatste iteratie speelde Bernardo Silva als een omgekeerde linksback, maar dat experiment lijkt voorbij te zijn.

“Ik heb iets nieuws geprobeerd en het was vreselijk”, zei Guardiola over zijn tactiek in het Emirates Stadium. “(In de) tweede helft waren we meer zoals we zijn.”

City kreeg dit seizoen gemiddeld één doelpunt per wedstrijd tegen. Dat is het op drie na beste record in de divisie, maar het vertegenwoordigt een stap achteruit ten opzichte van een gemiddelde van 0,68 per wedstrijd vorig seizoen.

Nottingham Forest heeft van de City Ground een fort gemaakt in 2022/23 en verloor slechts drie van hun 11 wedstrijden voor eigen fans.

Ze scoorden in 10 van die 11 thuisontmoetingen en zouden dat mooie record dit weekend kunnen verlengen.

Manchester City tweede helft hoger scoren – 11/10 (bet365)

Geen enkel team in de Premier League is zo afhankelijk van hun thuisvorm als Nottingham Forest.

Vijfenzeventig procent van de 24 punten die het team van Steve Cooper heeft verzameld, zijn behaald op de City Ground.

Forest scoorde slechts drie doelpunten weg van huis, een opmerkelijk slecht record voor een ploeg die niet eens in de degradatiezone staat.

Maar ze zijn een veel hardere noot om te kraken in de East Midlands, zoals blijkt uit hun huidige serie van zeven thuiswedstrijden zonder nederlaag.

Forest kreeg in die tijd slechts drie goals in de eerste helft tegen en ze zullen zaterdag met 0-0 naar de rust kijken.

De mannen van Cooper zullen tevreden zijn om balbezit af te staan ​​voordat ze hun tegenstanders raken bij de tegenaanval.

De aanvallende kwaliteit van City is zodanig dat ze elk moment de achterkant van het net kunnen vinden, maar ze hebben na rust meer doelpunten gemaakt dan ervoor.

Forest mag dan enig succes hebben door stand te houden in de eerste 45 minuten, maar ze zullen moeite hebben om de frontlinie van City dit weekend onder controle te houden.

Kevin De Bruyne scoort elk moment – ​​12/5 (bet365)

Het was een verrassing om Kevin De Bruyne op de bank te zien voor de nederlaag van City tegen Tottenham eerder deze maand.

Het is waar dat de Belg niet op zijn duizelingwekkende best was sinds de hervatting van de binnenlandse campagne na het WK. Maar hij is nog steeds de sterspeler van City, zelfs na de komst van de buitengewone Erling Haaland in de zomer.

De Bruyne is vanaf dat moment excellent. Hij maakte meteen indruk tegen Spurs nadat hij in de tweede helft in de strijd was beland.

Hij speelde toen tegen Aston Villa, voordat hij de openingstreffer scoorde en een speler-van-de-wedstrijd-vertoning afleverde in de cruciale overwinning op Arsenal de laatste time-out.

Als zowel Rodri als Ilkay Gundogan zaterdag weer starten, heeft De Bruyne nog meer vergunning om voorwaartse runs te maken en mee in de aanval te gaan.

Hij lijkt zijn vorm te hebben gevonden op het perfecte moment, nu City woensdag tegenover RB Leipzig staat in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League.

Tegen de geboden prijs is De Bruyne een aantrekkelijke optie op de markt voor doelpuntenmakers op elk moment tegen Nottingham Forest.

Hoe Nottingham Forest vs Manchester City te kijken

Plaats: Stadsgrond, Nottingham, Engeland.

Stadsgrond, Nottingham, Engeland. Datum en tijd: Zaterdag 18 februari 2023, 15.00 uur.

Zaterdag 18 februari 2023, 15.00 uur. Hoe te kijken: Wordt niet live vertoond in het VK.

Commerciële inhoud: het accepteren van een van de bookmaker-aanbiedingen die in dit artikel worden genoemd, kan resulteren in een betaling aan talkSPORT. 18 jaar of ouder+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Begambleaware.org

Vergeet niet om verantwoord te gokken

Een verantwoordelijke gokker is iemand die:

Bepaalt tijd- en geldlimieten voordat u gaat spelen

Alleen gokken met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen

Jaag nooit op hun verliezen

Gokt niet als ze van streek, boos of depressief zijn

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gokbewust – www.begambleaware.org

Bel voor hulp bij een gokprobleem de National Gambling Helpline op 0808 8020 133 of ga naar www.gamstop.co.uk om uitgesloten te worden van alle in het VK gereguleerde gokwebsites.

EREDIVISIE Aston Villa vs Arsenal voorspelling, odds en wedtips

ACCA Premier League acca: voetbalaccumulatortips voor dit weekend (18-19 februari)

Bonus Beste bonussen zonder storting februari 2023

Gratis weddenschappen Beste gratis weddenschappen zonder aanbetaling voor februari 2023

CASINO Ontdek de beste online casino’s voor 2023: onze gids voor Britse casinosites

Rugby Six Nations 2023 regelrechte weddenschappen en voorspellingen