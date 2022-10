Nottingham Forest-Star Emmanuel Dennis ist auf einem Horror-Homerun, aber immer noch schüchtern vor dem Rekord von Manchester City-Ass Jack Grealish

Nottingham Forest wird verzweifelt versuchen, seine Niederlage gegen Aston Villa heute Abend zu beenden … aber Emmanuel Dennis ist in größerer Not als die meisten anderen.

Forest hat eine miserable Serie von fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen hinter sich, die sie am Ende der Premier League-Tabelle verwurzelt hat.

Getty Dennis muss bei Forest noch richtig durchstarten

Die Mannschaft von Steve Cooper hat derzeit nur vier Punkte aus den ersten acht Spielen, nachdem sie zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten wieder in die höchste Spielklasse zurückgekehrt ist.

In einem turbulenten Sommer kam ein britischer Rekord von 22 Neuverpflichtungen in einem einzigen Fenster, während der Kader enorme Fluktuation erlebte.

Darren Bent sagte gegenüber talkSPORT, dass Forest von Starspielern im Stich gelassen wird – einer davon ist Stürmer Emmanuel Dennis.

Der Nigerianer erzielte in der vergangenen Saison in 35 Spielen für Watford 10 Tore in der Premier League, konnte aber den Abstieg nicht verhindern.

Da Dennis jedoch einen 20-Millionen-Pfund-Wechsel zum City Ground besiegelt hat, muss er sein Konto für diese Kampagne noch eröffnen.

Tatsächlich war er bisher in allen fünf seiner Ligaspiele auf der Verliererseite, wobei Forest in dieser Saison vier Punkte in zwei Spielen erzielte, in denen er keine Minute spielte.

Dennis‘ Horror-Siegesserie erstreckt sich über 11 Spiele in Folge, wobei der 24-Jährige auch seine sechs letzten sechs in der höchsten Spielklasse in Watford verlor.

Sollte er erneut eine Niederlage gegen Villa hinnehmen, exklusiv live bei talkSPORT, dann wird er sich noch näher an den größten Verlierer der Premier League herantasten.

Getty Dennis befindet sich noch nicht ganz in der gleichen Pechsträhne wie Jack Grealish

Längste Pechsträhne in der Premier League Jack Grealisch – 20 George McCartney – 18 Chris Lowe – 17 Kevin Kilbane – 16 Michael Grau – 16 Tim Krul – 16 Max Aarons – 16 Kevin Kyle – 15 Teemu Pukki – 15 Kenny McLean – 15 Adam Idah – 15

Norwich macht die Hälfte der Top Ten aus, wobei Spieler wie Tim Krul, Max Aarons, Teemu Pukki, Kenny McLean und Adam Idah alle unter den regelmäßigen Kämpfen der Kanaren in der Premier League leiden.

Jack Grealish hält immer noch den Rekord aller Zeiten, wobei der englische Star eine unfruchtbare Serie von 20 aufeinanderfolgenden Niederlagen hinnehmen musste – ironischerweise, während er in Dennis‘ nächstem Gegner Villa war!

Die unerwünschte Leistung des 100-Millionen-Pfund-Mannes begann bei seinem Debüt als Senior, als er im Mai 2014 bei einer 0: 4-Niederlage gegen das derzeitige Team Manchester City eingewechselt wurde.

Grealishs Pechsträhne wurde nach dem Abstieg von Villa zwei Jahre später jahrelang auf Eis gelegt.

Nach ihrer Rückkehr musste er jedoch für die ersten beiden Erstligaspiele zu Beginn der Saison 2019/20 eine Niederlage hinnehmen, die ihn an George McCartneys bisherigem 18-Spiele-Lauf vorbeiführte.

Grealish beendete den Fluch schließlich mit einem 2: 0-Sieg gegen Everton im August 2019, wobei Dennis hoffte, den ehemaligen Jugendclub Villa zu schlagen, um zu vermeiden, dass der englische Nationalspieler bald auf der Verliererliste steht.

Dennis hat jedoch einen eigenen Verlustrekord – und er könnte am Montagabendspiel von talkSPORT beides richtig machen.

Der nigerianische Nationalspieler endete in seinen letzten 14 Heimspielen auf der Verliererseite, was an sich schon ein Rekord in der Premier League ist.

Im Gegensatz zu Forests Besitzern mit Manager Cooper ist es für Dennis schon lange an der Zeit, seine Verluste zu begrenzen …