Nottingham Forest setzt sich mit 1:0 gegen Leeds United durch, während Keylor Navas glänzt

Keylor Navas erzielte bei seinem Debüt für Nottingham Forest eine Reihe großartiger Paraden, um seinem neuen Team zu helfen, Leeds in der Premier League mit 1: 0 zu schlagen und am Sonntag weiter aus der Abstiegszone herauszukommen.

Brennan Johnson erzielte den Siegtreffer in der 14. Minute für Forest, aber die Gastgeber hatten Navas – einem mehrfachen Champions-League-Sieger, der diese Woche am letzten Tag des Transferfensters im Januar von Paris Saint-Germain verpflichtet wurde – ebenso viel zu verdanken, dass er einen dritten Sieg besiegelt hatte in den letzten vier Ligaspielen.

Der 36-jährige Star aus Costa Rica war in der ersten Halbzeit besonders beschäftigt, wobei er seine besten Paraden gegen Luke Ayling und Wilfried Gnonto bestritt.

Leeds erspielte sich in der ersten Halbzeit nach Belieben Chancen, fand es aber nach der Pause schwieriger, Forest zu durchdringen, als US-Mittelfeldspieler Weston McKennie zu seinem Debüt eingewechselt wurde und neben seinem internationalen Teamkollegen Tyler Adams spielte.

Johnsons Tor fiel, als ein Freistoß von Leeds nur zur Hälfte an den Rand des Strafraums geklärt wurde, wo der walisische Stürmer einen niedrigen, ersten Schuss direkt in den kurzen Pfosten lenkte.

Forest rückte auf den 13. Platz vor, sechs Punkte über der Abstiegszone, während sich der Aufsteiger bei seiner Rückkehr in die höchste Spielklasse nach 23 Jahren weiter von einem langsamen Saisonstart erholt.

Leeds liegt in der Liga mit 20 Mannschaften auf dem 17. Platz und ist aufgrund der besseren Tordifferenz nur von den Abstiegsplätzen entfernt.

Das Team von Jesse Marsch hat jedoch ein Spiel in der Hand und spielt am Mittwoch auswärts gegen Manchester United.

