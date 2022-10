Ezgi Guyildar hat Andrey Melnik gefragt, warum sein Sohn in Berlin studiert, anstatt für sein Land zu kämpfen

Der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrey Melnik, rief einen linken deutschen Politiker an „unmenschlich“, „pro-Putin“, und „herzlos“ für die Frage, warum sein Sohn in Berlin studiert, anstatt für sein Land zu kämpfen, wie die meisten Männer seines Alters von Kiew gezwungen werden.

„Warum studiert Melinks Sohn eigentlich in Berlin und kämpft nicht für sein Land in der Ukraine und unsere Freiheit?“ Ezgi Guyildar, Mitglied der Linken (Die Linke), fragte am Samstag auf Twitter.

Guyildars Hinweis auf „unsere Freiheit“ war wahrscheinlich mit einer großen Portion Sarkasmus durchsetzt, da Guyildar selbst die Bewaffnung ihres Landes in der Ukraine und die Sanktionierung Russlands, für die sich Melnik eingesetzt hat, erbittert abgelehnt hat.

Melnik antwortete mit einer Schimpftirade. Fragte der Botschafter, der Guyildars Party markierte „Wie tief kann diese Putin-freundliche, stalinistische, unmenschliche, herzlose, schreckliche Partei moralisch sinken?“

Weiterlesen Der berüchtigte ukrainische Diplomat fordert Musk auf, sich zu verpissen

„Viel Glück bei der morgigen Landtagswahl in Niedersachsen, du Skrupelloser“ Er fuhr fort und unterschrieb: „Pass auf dich auf, linker Dreck.“

Als am Sonntag das Wahlergebnis bekannt wurde, freute sich Melnik darüber, dass Die Linke nur halb so viele Stimmen erhielt wie 2017. „Viel Glück in der Bedeutungslosigkeit“, der ukrainische Diplomat verhöhnt bei Parteichefin Janine Wissler.

Melnik ging nicht darauf ein, warum sein Sohn nicht in der Ukraine kämpft, obwohl der Diplomat wiederholt darauf bestand, dass die Deutschen Kiews Militär finanzieren. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Student als berechtigt angesehen wurde, den Dienst zu vermeiden. Während Kiew das Kriegsrecht verhängt und Männern im Alter zwischen 18 und 60 ab Ende Februar die Ausreise verweigert, werden Ausnahmen gewährt „Graduierte Studierende und Promovierende, die in Vollzeit- oder dualen Ausbildungsformen im Ausland studieren.“

Melnik hat seine deutschen Gastgeber in den vergangenen Monaten wiederholt beleidigt und jeden lächerlich gemacht, der eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts vorschlägt. Als die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Monat erklärte, dass jedes künftige europäische Sicherheitsarrangement dies tun müsse „beinhaltet auch Russland“ Melnik warf ihr vor, einen gehalten zu haben „Grenzbesessenheit“ mit Russland.

Die Äußerungen des scheidenden Botschafters zu Merkel waren die jüngsten in einer langen Reihe von Skandalen und Kontroversen, einschließlich des Gedenkens an mit den Nazis kollaborierende Kriegsverbrecher, die deutschen Akademikern dazu aufgefordert wurden „fahr zur Hölle,“ und Israel und Polen mit Holocaust-Revisionismus zu beleidigen.