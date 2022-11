Notizbuch für englische Reporter: Sollten Harry Kane, Jude Bellingham, Raheem Sterling und Bukayo Saka für das Spiel in Wales geschont werden? | Fußball Nachrichten

England zeigte am Freitag bei einem torlosen Unentschieden gegen die USA eine schwache Leistung, aber was verursachte den Absturz nur vier Tage nach einem beeindruckenden 6:2-Sieg gegen den Iran? Sky Sportnachrichten‚ Reporter Rob Dorsett liefert seine Gedanken aus Doha…

Hat Kane Probleme mit der Fitness?

Bild:

Harry Kane bereut eine verpasste Chance beim 0:0-Unentschieden von England gegen die USA





Harry Kane sieht nicht fit aus. Ja, er wurde für das Spiel gegen die USA freigegeben, aber er sah nicht so mobil oder scharf aus wie ein voll schießender Kane.

Wie in den 20 Minuten gegen den Iran war er nach diesem schweren Schlag gegen den Knöchel und vor seiner Auswechslung ungewöhnlich ineffektiv.

Darüber hinaus verpasste Kane in der Nachspielzeit eine Chance, die er in neun von zehn Fällen verschlingen würde, um England einen hässlichen Sieg zu bescheren.

Ich habe erfahren, dass Kane letzte Woche im Vorfeld des Iran-Spiels mehr als eine Trainingseinheit in England verpasst hat, als die Physiotherapeuten und Mediziner des FA seine Arbeitsbelastung bewältigten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Rob Dorsett und Kaveh Solhekol analysieren Englands 0:0-Unentschieden gegen die USA bei der Weltmeisterschaft in Katar.



Denken Sie daran, Antonio Conte sagte eine Woche bevor der Spurs-Kapitän zur Weltmeisterschaft flog, dass Kane „wirklich, wirklich müde“ sei.

„Und gestern hatten wir eine weiche Trainingseinheit und irgendwann hielt er sich inne, um Energie zu tanken“, fuhr Conte fort.

Mit England bis auf das Achtelfinale spricht vieles dafür, dass er sich ausruhen sollte. Erholen Sie sich, konzentrieren Sie sich neu und bereiten Sie sich auf größere Spiele vor. Aber ich bezweifle, dass Englands Chef so denken wird.

Gareth Southgate scherzte vor dem USA-Spiel: „Es wäre eine mutige Entscheidung, ihn aus der Startelf zu lassen!“

Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass der englische Chef mutig ist?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



James Allcott & Zac Djellab begleiten Kyle Walker bei The Heated Debate, um die Leistungen der englischen Verteidiger beim torlosen Unentschieden gegen die USA zu bewerten.



Gibt es Alternativen?

Marcus Rashford hat in den ersten beiden Spielen gut ausgesehen, als er eingewechselt wurde, und er hatte auch das Selbstvertrauen, sein erstes WM-Tor zu erzielen.

Warum sollte man in einer wahrscheinlich eher Premier League-ähnlichen Begegnung gegen Wales mit mehr Körperlichkeit auf dem Spielfeld einen bereits angeschlagenen Kane riskieren? Vor allem, wenn Rashfords Tempo und sein direktes Laufen der walisischen Verteidigung einen ganzen Haufen verschiedener Probleme bereiten würden.

Nach dem langweiligen Unentschieden zwischen England und Amerika sind Stimmung und Erwartungen bei Spielern und Fans wieder da, wo sie am Vorabend des Turniers waren: gemischt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Kaveh Solhekol von Sky Sports News hat die neuesten Nachrichten aus Katar, während Gareth Southgates englische Mannschaft vor ihrem letzten Gruppenspiel gegen Wales trainiert.



Wenn Sie vor Beginn der Weltmeisterschaft jemandem im englischen Lager oder auf der Tribüne ein Szenario angeboten hätten, in dem nur eine Vier-Tore-Niederlage gegen Wales im letzten Spiel der Gruppe B das Weiterkommen in die K.-o.-Runde verhindern könnte, hätten die meisten es getan das gerne genommen.

England hatte sechs Spiele ohne Sieg absolviert – den schlechtesten Lauf unter Southgate – und hatte eine Menge Verletzungs- und Formsorgen. Aber dann hat England sechs Tore gegen den Iran geschossen, mit einem fließenden, offensiven Elan, den wir seit langem nicht mehr gesehen haben.

Englands zwei jüngste Stars blühten auf. Bukayo Saka und Jude Bellingham hatten ihr erstes WM-Spiel im Sturm erobert. Freude und Erwartung stiegen. Dann kam eine laue und lethargische Leistung, nur vier Tage später gegen die USA.

Erwarten Sie, dass Southgate einige Änderungen für Englands letztes Gruppenspiel gegen Wales vornimmt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Englands Fans in Katar reagieren auf das 0:0-Unentschieden ihrer Mannschaft gegen die USA bei der Weltmeisterschaft.



Größere Verletzungsprobleme bleiben bestehen

Unter all dem bleiben diese Verletzungs- und Formsorgen. James Maddison trainiert jetzt zum ersten Mal seit seinem Flug nach Katar vor anderthalb Wochen wieder mit dem gesamten englischen Kader. Erwarten Sie jedoch nicht, dass er direkt in die Startelf geworfen wird.

Eine weitere große Aufgabe, die Southgate sicherlich treffen muss, ist, von Anfang an gegen Phil Foden zu spielen. Es war rätselhaft, dass er gegen die USA auf der Bank blieb – als England erst drei seiner fünf Auswechslungen vorgenommen hatte und jemand mit Arglist und Passspielstärke die amerikanische Abwehr aufbrechen musste.

Saka und Raheem Sterling konnten gegen die USA nicht die gleiche durchschlagende Wirkung erzielen wie gegen den Iran, und so stehen beide in der Schusslinie mit so vielen hochwertigen Offensivoptionen in diesem englischen Kader.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Gary Neville beschreibt Phil Foden als „Generationstalent“ und glaubt, dass der Mittelfeldspieler beim 0:0-Unentschieden zwischen England und den USA hätte dabei sein sollen.



Southgate wird auch überlegen, ob Bellingham gegen Wales eine Pause einlegen sollte. Gegen den Iran war er großartig, aber gegen ein geschäftiges und energisches amerikanisches Mittelfeld war er viel weniger effektiv. Das war sein 24. Spiel in dieser Saison – das sind 24 Spiele in 17 Wochen. Er ist 19 Jahre alt, denken Sie daran.

Kalvin Phillips braucht Spielzeit, um fit zu bleiben, und Jordan Henderson brachte die dringend benötigte Führung und Kontrolle in Englands Mittelfeld, als er am Freitagabend eingewechselt wurde. Sie drängen auf Startplätze.

Genauso wie Kyle Walker, dessen Tempo und Dynamik im Moment eine willkommene Ergänzung zu Englands Fußgängerannäherung wären. Die medizinischen Berichte könnten jedoch vorschreiben, wie viel Walker spielen kann, nachdem er sich letzten Monat einer Leistenoperation unterzogen hatte.

Southgate-Dilemma

Bild:

Gareth Southgate





Das einzig Positive, das aus dem Schlackenfest in Amerika hervorging, war ein Gegentor für England. Davon gab es in den letzten acht Länderspielen nur einen. Und das deutet darauf hin, dass die Debatte über das Engagement von Harry Maguire im englischen Team vorerst beendet ist. Die geschmähte Innenverteidigerin von Manchester United hat bisher in beiden WM-Spielen eine gute Figur gemacht.

Southgate steht also vor einem Dilemma: England braucht einen Sieg, um sich den ersten Platz in Gruppe B zu sichern und statt gegen die Niederlande ein Achtelfinal-Spiel gegen Ecuador oder Senegal zu bestreiten. Sie brauchen auch einen Sieg, um nach dem Stottern der USA wieder in Schwung zu kommen.

Das würde darauf hindeuten, dass er seine stärkste XI spielen muss.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Harry Maguire wurde von Sky Sports-Lesern zum leistungsstärksten Spieler Englands gegen die USA gewählt, während Manager Gareth Southgate sein Vertrauen in den Spieler bekräftigte.



Aber es gibt auch das größere Bild, wie man sich am besten auf die K.o.-Spiele vorbereitet, wobei Maddison, Walker und Phillips Spielzeit brauchen und Kane, Bellingham und Saka eine Pause brauchen.

Wie immer wird die Auswahl des englischen Trainers genau unter die Lupe genommen und schließlich anhand des nächsten Ergebnisses beurteilt – ein Ergebnis, das den Ton für die kommenden K.-o.-Spiele Englands bestimmen wird.