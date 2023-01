Nothing’s Phone (2) erhält zwei wichtige Bestätigungen, die wir brauchten

Nachdem er vage angedeutet hatte, dass Nothing eines Tages, möglicherweise, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, ein Telefon in den USA auf den Markt bringen könnte, bestätigte Carl Pei, CEO von Nothing, schließlich weitere Einzelheiten der Pläne. Nothing bringt das Nothing Phone (2) später in diesem Jahr in den USA auf den Markt.

Im Gespräch mit Umgekehrtsprach Pei mehr über die US-Pläne seines Unternehmens und nannte das Telefon (2) ein „Premium“-Angebot, das 2023 eintreffen würde. Er wiederholte die Gründe, warum das ursprüngliche Telefon (1) nicht mitgebracht wurde, und erinnerte uns erneut daran, dass es zu klein sei eines Unternehmens, das nicht ausgeben wollte, um in diesen Markt einzusteigen, dass die Einführung von Ohrhörern ihnen zunächst geholfen hat, das Interesse einzuschätzen, und dass das US-Trägersystem es ist wack. OK, er hat es nicht so genannt, aber man merkt, dass er gerne darüber schreien würde, wie nervig US-Fluggesellschaften und ihre Zertifizierungssysteme sind. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn ich an seiner Stelle wäre.

Abgesehen davon, dass das Telefon (2) „Premium“ ist, erwähnte Pei nicht viel mehr. Noch findet er, dass Nothing eine interessante Alternative zu Samsung und Apple bieten kann, weil sein Unternehmen jung und mobil ist und sich ausprobieren kann, während die beiden alten Köpfe auf Nummer sicher gehen müssen. Er liegt wahrscheinlich nicht falsch mit dieser Idee, aber ich frage mich, ob ausgefallene Lichter und ein zu einfaches Betriebssystem nur so viel Reichweite haben. Nichts muss hier wirklich etwas Besonderes mit einem Telefon bringen, das nicht nur einen anständigen Preis und mehrjährige Teile enthält.

Ein Bereich, von dem ich denke, dass Pei alles richtig sagt, ist Software und interne Entwicklung. Er ist nicht schüchtern zuzugeben, dass Nothing mit Phone (1) so wenig Personal hatte, dass sie einen Großteil der Software auslagern mussten. Das Unternehmen hat jetzt genug eingestellt (sie sind von insgesamt 200 auf 400 Mitarbeiter gestiegen, von denen 100 mobil sind), dass sie Android 13 vollständig intern entwickelt haben und wahrscheinlich dasselbe für ihr nächstes Telefon tun werden. Das sind große Schritte, die zu einem insgesamt besseren Hardware-zu-Software-Erlebnis führen sollten.

In einer weiteren Neuigkeit schlug Pei vor, dass ihr erstes Einzelhandelsgeschäft in Großbritannien bereits so erfolgreich ist, dass sie weitere physische Geschäfte auf der ganzen Welt eröffnen möchten. Es scheint eine seltsame Zeit zu sein, in den physischen Einzelhandel zu expandieren, aber hey, probieren Sie es aus. Ich bin für jemanden, der Erfolg an einem Ort findet, an dem andere gescheitert sind.

Um es noch einmal zusammenzufassen, das Telefon (2) kommt dieses Jahr in die USA und es wird ein Premium-Gerät sein als das Telefon (1). Hoffen für das beste.