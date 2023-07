Das letzte Woche vorgestellte Nothing Phone (2) wurde vor einigen Tagen in den USA, Großbritannien, Kanada und Teilen Europas verkauft. Und ab heute Mittag IST wird es auch in Indien über Flipkart und ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte erhältlich sein.

Das Nothing Phone (2) ist in Indien in den Farben Weiß und Dunkelgrau mit drei Speicheroptionen erhältlich – 8 GB/128 GB, 12 GB/256 GB und 12 GB/512 GB. Der Preis liegt bei 44.999 INR (550 $/490 €), 49.999 INR (610 $/550 €) bzw. 54.999 INR (670 $/600 €).









Nichts Telefon (2)

Das Nothing Phone (2) basiert auf einem 6,7-Zoll-FullHD+-LTPO-OLED-Display mit 120 Hz und verfügt über den Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Es läuft ab Werk mit Nothing OS 2 auf Basis von Android 13 und verfügt über einen 4.700-mAh-Akku mit 45-W-Kabel-, 15-W-Wireless- und 5-W-Reverse-Wireless-Ladeunterstützung.

Das Telefon (2) verfügt auf der Rückseite über transparentes Glas mit LED-Leuchten und zwei Kameras – 50 MP primär (mit OIS) und 50 MP ultraweit. Für Selfies und Videoanrufe verfügt es auf der Vorderseite über eine 32-MP-Kamera.

Zu den weiteren Highlights des Nothing Phone (2) gehören die Schutzart IP54, ein Fingerabdruckscanner im Display, Stereolautsprecher und NFC.

Sie können unseren ausführlichen Testbericht zu Nothing Phone (2) lesen, um mehr darüber zu erfahren, oder sich den unten angehängten Videotest ansehen.

