Notfallpläne der Energieversorger: Für den dritten Corona-Winter gerüstet

Stand: 22.10.2022 14:40 Uhr

Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm die nächste Corona-Welle. Wie bereiten sich kritische Infrastrukturunternehmen auf die kommende kalte Jahreszeit vor?

Von Markus Reher und Phillip Manske, rbb

Eine riesige, grün leuchtende Monitorwand. Darauf in Weiß, Grün, Blau, Orange und Rot Schaltungen, Symbole, Zahlen und Diagramme. Vor der Wand fünf Männer vor weiteren Monitoren: die Leitwarte im Heizkraftwerk Cottbus. Es hängt von ihm ab. Von hier aus steuern sie die fünf Gasmotoren des Kraftwerks und sorgen so dafür, dass mehr als 82.000 Haushalte in der brandenburgischen Stadt ausreichend Strom und Wärme haben. Also kritische Infrastruktur. Hier sollte möglichst niemand scheitern. Die Leitstelle muss rund um die Uhr besetzt sein. Auch in Corona-Zeiten.

Sie haben gut 100 Techniker für die Leitstelle. Und derzeit gebe es nur wenige Corona-Infektionsfälle, sagt Vlatko Knezevic von den Stadtwerken Cottbus, die das Heizkraftwerk betreiben. Sollten die Fallzahlen jedoch wieder steigen, müssten sie wieder mehr Tests durchführen lassen und eine Maskenpflicht einführen. Denn: Ab sechs gleichzeitigen Fällen „wird es kritisch“, so der Geschäftsführer der Stadtwerke.

Konzentration auf das Kerngeschäft

Die Ausgangslage hat sich laut Verband kommunaler Unternehmen gegenüber 2020 entspannt. Der VKU vertritt über 1.500 Stadtwerke und kommunale Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft und Telekommunikation. „Falls sich die Lage verschlechtern sollte, sind die kommunalen Unternehmen bestmöglich vorbereitet“, teilte der Verband mit. Nun gibt es Notfallpläne, um die rund 300.000 Beschäftigten in der kommunalen Wirtschaft vor Krankheit und Quarantäne zu schützen, den Personalbedarf genau abzuschätzen und sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. All dies mit dem Ziel, Menschen und Wirtschaft auch in Krankheitswellen sicher versorgen zu können.

Im Heizkraftwerk Cottbus beispielsweise haben sie längst bewährte Verfahren zum Infektionsschutz entwickelt: Eine sogenannte „Freimeldestelle“ vor der Leitstelle für Mitarbeiter, die lange nicht mehr im Dienst sind Zeit. Oder feste Teams für verschiedene Schichten, die sich nicht treffen sollen, damit im Ernstfall möglichst wenige auf einmal infiziert werden. Auch für den Kontrollraum gelten strenge Zugangsbeschränkungen und eine Zwangsbelüftung. „Man muss sich vorstellen, dass an diesen Orten alles zusammenläuft, was wir an kritischer Infrastruktur haben.“ Homeoffice sei dort nicht möglich, sagt Knezevic.

Wenn Homeoffice keine Option ist

Auch bei der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben, ist Homeoffice für viele Beschäftigte keine Option. Wer zum Beispiel mit den großen gelben Bussen durch Berlin fährt, muss unter Menschen sein. Die BVG, die sich selbst als Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen bezeichnet, zählte 2021 mehr als 700 Millionen Fahrgastfahrten, mehr als 15.000 Mitarbeiter halten die Hauptstadt mobil. Besonders beliebt bei Touristen ist die Linie 100: Zoologischer Garten, Siegessäule und Schloss Bellevue, Bundestag, Brandenburger Tor und Staatsoper Unter den Linden. Für die Berliner ist die BVG mit ihren Bussen, U- und Straßenbahnen aber noch viel mehr: Sie ist oft das Verkehrsmittel der Wahl auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Veranstaltungen oder um Freunde zu treffen. Kurzum: Für viele ist es aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Ein BVG-Bus in Berlin. Auf einigen Linien schränken die Verkehrsunternehmen die Frequenz etwas ein. Bild: picture alliance/dpa

Um auch in Zukunft alle Linien und Haltestellen des Busnetzes bedienen zu können, hat die BVG beschlossen, den Verkehr auf bestimmten Linien leicht einzuschränken. Es handelt sich hauptsächlich um Linien, auf denen eine Expresslinie und eine „normale“ Linie parallel verlaufen. Laut BVG war dies bereits während der „Sommerwelle“ der Fall – denn damals drückte neben der Corona-Pandemie auch die angespannte Arbeitsmarktlage in der Hauptstadt auf die Personalausstattung der Verkehrsbetriebe Firmen. Die Maßnahmen aus dem Sommer gelten vorerst auch im Herbst und Winter weiter. Weitere Anpassungen erfolgen vorerst nicht.

Etwas länger warten auf die U-Bahn

Bereits im Januar musste die BVG ihr Fahrplanangebot einschränken – damals um 4,8 Prozent der Fahrten, wegen zunehmender Krankschreibungen und Quarantänefälle. Damals wurden im Busnetz vor allem Linien mit Parallelverkehr ausgedünnt, um das Netz als Ganzes bedienen zu können. „Berlin kann sich auf die BVG verlassen“, sagte damals Betriebsleiter Rolf Erfurt. Laut BVG hätten Fahrgäste in der U-Bahn maximal eine Minute länger als sonst auf ihren Zug warten müssen; im Straßenbahnverkehr waren 2 von 22 Linien von größeren Taktintervallen betroffen. Die Berliner Verkehrsbetriebe sehen sich daher für den kommenden Corona-Winter gut gerüstet.

Sie freuen sich auch auf die kommenden Monate im Heizkraftwerk Cottbus mit der streng abgeschirmten Leitwarte mit ihrer großen, grün leuchtenden Monitorwand. Die vergangenen Corona-Wellen habe man schon recht gut überstanden und seien vorbereitet, sagt Stadtwerke-Chef Knezevic. Die Energie- und Wärmeversorgung ist gesichert.