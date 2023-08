Während eines Löscheinsatzes fliegt ein Hubschrauber über ein Feuer am Stadtrand von El Rosario. Foto

Der Waldbrand auf Teneriffa hat bereits 5000 Hektar Natur in Mitleidenschaft gezogen

Im Nordosten Teneriffas wüten seit Tagen Flammen. Seit Beginn der Brände wurden gut 4.000 Menschen aus ihren Häusern evakuiert. Eine Verbesserung der Situation scheint jedoch nicht in Sicht zu sein.

Der bei Urlaubern beliebte Waldbrand auf der Kanareninsel Teneriffa ist nach etwa drei Tagen immer noch außer Kontrolle. Die Flammen hätten bisher rund 5000 Hektar Natur erfasst, sagte der kanarische Ministerpräsident Fernando Clavijo am späten Freitagabend. Das entspricht etwa der Größe von 7.000 Fußballfeldern. Aufgrund der langsameren Ausbreitung des Feuers wurde die Ausgangssperre für mehrere tausend Menschen in der Gemeinde El Rosario aufgehoben.

Nach offiziellen Angaben wurden die seit dem späten Dienstagabend im Nordosten der Insel wütenden Flammen auch in der Nacht zum Samstag von rund 300 Einsatzkräften bekämpft.

Nach Tagesanbruch würden am Samstag erneut insgesamt 18 Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, hieß es. Seit Beginn wurden gut 4000 Menschen getötet Brände aus ihren Häusern evakuiert. In Turnhallen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die Ursache des Feuers, das in der Nähe der Gemeinde Arafo ausbrach, war noch unklar.

Tui: Bisher keine Reisebeschränkungen

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte für Montag einen Besuch auf der Insel an. Nach Angaben des Premierministers Clavijo Es ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Brände auf Teneriffa in den letzten 40 Jahren. Nach offiziellen Angaben wurden die Löscharbeiten von Anfang an durch das schwer zugängliche Gelände und die widrigen Witterungsbedingungen erschwert. Glücklicherweise seien die Winde inzwischen deutlich schwächer geworden, hieß es.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Zufahrtsstraßen zum bei Touristen beliebten Vulkan Teide gesperrt. Dennoch herrschte in den Touristengebieten Normalität, wie die Reisebehörde Teneriffas betonte. Nach neuesten Angaben des Reisekonzerns Tui kam es bisher zu keinen Reisebeschränkungen.

dpa