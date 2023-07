Er hat großes Glück, gefunden zu werden: Ein schiffbrüchiger Australier und seine Hündin Bella überleben drei Monate auf See.

Ein schiffbrüchiger Australier hat drei Monate auf See in seinem havarierten Katamaran überlebt. Medienberichten zufolge wurde er vor wenigen Tagen zufällig von einem Hubschrauber entdeckt. Zusammen mit seiner Hündin Bella, dem 51-Jährigen Tim Shaddock Er ernährt sich von rohem Fisch und Regenwasser, nachdem die Elektronik seines Katamarans bei einem Sturm ausgefallen ist. Mensch und Tier seien beide in überraschend gutem Zustand, zitierte der Sender 9News den Arzt des Geretteten.

Wie gerade erst bekannt wurde, wurde das Duo Ende letzter Woche von einem Trawler entdeckt, dessen Besatzung mit einem kleinen Hubschrauber nach Thunfischschwärmen Ausschau hielt. Anschließend nahmen die Fischer ihren Bootskurs zum Katamaran und holten den abgemagerten und bärtigen Shaddock und seine Bella an Bord. Der Schiffbrüchige stach im April im mexikanischen La Paz in See und wollte ursprünglich von dort aus das Meer überqueren Pazifik Segeln Sie nach Französisch-Polynesien – Tausende von Meilen entfernt.

Der Überlebensexperte Mike Tipton betonte, dass Shaddock enorme Fortschritte gemacht habe Glück hatte. Ein so kleines Boot im Meer zu entdecken sei „wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“. Die Tatsache, dass der Hund dort war, habe in der langen Zeit ohne menschlichen Kontakt wahrscheinlich „enorm geholfen“, sagte Tipton. „Ich denke, vielleicht hat das den Unterschied gemacht.“

Shaddock sagte, die letzten Monate seien „eine schreckliche Tortur“ gewesen. „Ich brauche einfach Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See war“, sagte er. „Ansonsten geht es mir gesundheitlich sehr gut.“

Bericht 9News mit Video

