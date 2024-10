Voeg een bomaanslag per e-mail toe aan een school in het land van bestemming die niet goed is. «Aangekomen Schüler werden verzameld en beroofd in de toekomst», het deel dat Polizei Rheinpfalz mit. Derweil würden Beamte mit Unterstützung von Polizeihunden das Gelände der Integrierten Gesamtschule durchsuchen.

Deskundigen van het Rheinland-Palzischen Landescriminalamtes hebben analyses van Schreiben gemaakt. «Demnach ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen», hieß es. Laut den Angaben war die Mail bereits am Sonntag eingedingen, lees eerst am Montag. Daraufhin heeft de Schule laten schrikken door de politie.