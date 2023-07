Die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben und die Fenster geschlossen halten. Das Lager ist ein Depot für Chemieabfälle.

Ein Brand in einem Chemielager in der polnischen Woiwodschaft Lebus, die an Brandenburg und Sachsen grenzt, hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie offizielle Beamte dem TV-Nachrichtensender TVN24 mitteilten, brach das Feuer in einem Depot für Chemieabfälle in Ziolona Gora aus – nur rund 80 Kilometer Luftlinie von Cottbus entfernt. Auf Fernsehbildern waren Rauchentwicklungen bis weit in die Umgebung und mehrere Meter hohe Flammen zu sehen.

Die Behörden riefen die Anwohner zunächst dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Der Bürgermeister der Stadt Ziolona Gora hat bereits angekündigt, dass zahlreiche Bewohner evakuiert werden, weil sie befürchten, dass giftige Gase austreten könnten. Dies geschah jedoch nicht. Tests hatten bestätigt, dass der Rauch keine lebens- oder gesundheitsgefährdenden Stoffe enthielt. Dabei handelt es sich um Kohlenwasserstoffe und verbrannte Erdölprodukte.

dpa