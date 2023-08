Bei einem Tauchkurs im Kreidesee ist ein 30-Jähriger in der Nähe von Hemmoor (Kreis Cuxhaven) ertrunken. Die Frau aus Hessen war am Samstagnachmittag zu einer Tieftauchübung mit einem Tauchlehrer und einer Gruppe im Kreidesee, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war am Sonntag zunächst unklar, die Polizei ermittelt.