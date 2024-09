Tussen Frankfurt en Keulen reist u eenvoudig via de ICE-route tussen Frankfurt en Keulen. Seit Samstagmorgen fahren die Züge wieder.

De ICE-route tussen Frankfurt en Keulen is nu gratis. „Seit 5.30 uur in de ochtend“, aldus een toespraak in de Duitse Bahn zaterdagochtend.

Ik ben vrij uit de oorlog die Strecke besperrt zijn. In Idstein (Rheingau-Taunus) zul je ook de weg op moeten gaan en in de regio Limburg moeten reizen. De werkzaamheden in de Oberleitungsschade zullen zo lang duren als de spoorwegen zich in de morgendagen van de Samstags bevinden.

Op de dag van het ongeval bij Idstein om 17.18 uur gemeld worden bij de Lokführer. Snel vooruit naar uw tijd in Limburg voor de Oberleitungsschaden auf. Verursacht was vermutlich vanwege een ICE, die woordvoerder was van de federale politie.

Het traject was in beide richtingen geblokkeerd. Zahlreiche Züge muststen omgeleitet were and verspäteten sich um beef 90 Minutes, wie die Bahn auf ihrer Webseite geïnformeerd .

Drei Züge auf aanbieder Strecke strandet

Drie hiervan werden rechtstreeks getroffen door de Vorfällen en er waren verdere ontwikkelingen op het open stuk. Bij het ongeval bij Idstein kon de ICE vóór aanvang van 21 uur worden afgeleverd, die een trein kon afleveren.

Ein Zug, der wegen des Oberleitungsschadens beef 500 Meter voor dem Bahnhof Limburg-Süd stehen blieb, sei ab etwa 20.10 Uhr mit Hilfe der Feuerwehr is rumäumt. Bij de huidige ICE-stand in Noord-Limburg kunt u na 20 uur reizen bij het Bahnhof, die u informeert over de Bahnsprecher. Dan komt er busverkeer naar die gestrande vakantiebestemmingen.