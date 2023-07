Die Polizei behauptet, der Vorsitzende einer linken Partei habe beim Diebstahl von Designer-Sonnenbrillen am Flughafen Oslo vorsätzlich gehandelt, berichteten lokale Medien

Der Vorsitzende der norwegischen linken Roten Partei und Mitglied des norwegischen Parlaments, Björnar Moxnes, ist am Montag zurückgetreten, nachdem ein Skandal ausgebrochen war, nachdem er Mitte Juni beim Diebstahl von Designer-Sonnenbrillen am Flughafen Oslo erwischt worden war.

In seinem neuesten Facebook-Beitrag begründete Moxnes die Entscheidung zum Rücktritt damit, dass er der Einzige sei, der für das Geschehen verantwortlich sei, und das tue er nicht „Ich möchte, dass seine Fehler diejenigen betreffen, die ihm am nächsten stehen“ an ihn und fügte hinzu, dass auch seine Freunde öffentlich ins Visier genommen worden seien. Auch seine Kollegen hat der Politiker dazu aufgerufen „Konzentrieren Sie sich auf die Politik“ im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen 2023.

Moxnes gab zu, dass er schuld war, und sagte das auf seine Art und Weise „habe es weiter gehandhabt“ – ihm wurde vorgeworfen, seine Version des Geschehens mehrfach geändert zu haben – verschlimmerte die Situation. Er sagte zunächst, dass er versehentlich die Hugo-Boss-Brille mitgenommen habe und von einem Mitarbeiter aufgefordert worden sei, sie zurückzugeben. Später veröffentlichte der Politiker eine weitere Geschichte auf Facebook, in der er behauptete, er habe fälschlicherweise gedacht, die Sonnenbrille gehöre ihm, und statt sie dann in den Laden zurückzugeben, habe er das Preisschild abgerissen und gesagt, er habe die Sonnenbrille nicht zurückgebracht „Geriet in Panik und hatte Angst davor, wie es aussehen würde“ wenn er zurück in den Laden ging.

Am 30. Juni berichtete der norwegische Sender NRK, dass die Polizei den Politiker wegen Diebstahls angeklagt habe „in der Absicht, sich oder anderen einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen“ Untermauerung der Anschuldigungen durch CCTV-Aufnahmen. Am selben Tag sagte Moxnes, er sei wegen Ladendiebstahls mit einer Geldstrafe von 3.000 norwegischen Kronen (knapp 300 US-Dollar) belegt worden.

Anschließend wurde er krankgeschrieben, trat einen Tag vor dessen Ende zurück und übergab die Leitung der Roten Partei an Marie Sneve Martinussen, die den Job interimistisch übernimmt. Allerdings kann Moxnes seinen Abgeordnetensitz nicht aufgeben, da die geltenden Regeln es verbieten, ein gewähltes Amt niederzulegen.