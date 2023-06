Schottland wird versuchen, seinen perfekten Start in die Qualifikation zur EM 2024 fortzusetzen, indem es heute Abend auswärts in Norwegen ein spannendes Duell austrägt.

Die Männer von Steve Clarke liegen nach Auftaktsiegen gegen Zypern und den Weltmeister von 2010, Spanien, an der Spitze der Gruppe A.

Die Tartan-Auswärtsmannschaft besiegte Zypern mit 3:0, bevor sie mit einem 2:0-Sieg über La Roja eines ihrer größten Ergebnisse der letzten Jahre sicherte.

Im Rennen um die ersten beiden Qualifikationsplätze hat Schottland bereits fünf Punkte Vorsprung auf Norwegen.

Und Norwegen weiß, dass eine Niederlage seine Hoffnungen auf die Teilnahme an der EM 2024 bereits zunichte machen könnte, nachdem es vor einem Unentschieden gegen Georgien gegen Spanien verloren hatte.

Norwegen gegen Schottland: talkSPORT-Berichterstattung

Dieses EM 2024-Qualifikationsspiel findet am Samstag, 17. Juni, statt.

Der Anstoß ist für 17:00 Uhr britischer Zeit geplant.

Der Kommentar kommt von Joe Shennan und dem ehemaligen schottischen Mittelfeldspieler Charlie Adam.

Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren Smart Speaker und auf 1089 oder 1053 AM hören.

Norwegen vs. Schottland: Teamnachrichten

Norwegen XI: Nyland, Ryerson, Strandberg, Ostigard, Meling, Berg, Aursnes, Odegaard, Sorloth, Solbakken, Haaland.

Ersatzspieler: Dyngeland, Selvik, Gregersen, Wembangomo, Vetlesen, Berge, Elyounoussi, Thorstvedt, Daehli, Finne, Larsen.

Schottland XI: Gunn, Hickey, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, Christie, McTominay, McGregor, McGinn, Dykes.

Ersatzspieler: Kelly, Clark, Hyam, Shankland, Gilmour, Cooper, Armstrong, Ferguson, Nisbet, Jack, Taylor, McLean.

Norwegen gegen Schottland: Was wurde gesagt?

Norwegens Trainer Stale Solbakken hat die Bedeutung eines Sieges nicht heruntergespielt und zugegeben, dass seine Mannschaft einen Sieg über Clarkes Männer braucht.

„Wir stehen vor diesem Spiel unter Druck“, gab er zu.

„Mit einem Sieg sieht es besser aus. Mit einer Niederlage sieht es im Vergleich zu Schottland schwieriger aus. Wir können die Tatsache nicht verbergen, dass dies ein wichtiges und entscheidendes Spiel ist.“

„Wenn wir aus den beiden Spielen sechs Punkte holen, steht alles wieder auf dem Kopf. Dann ist auch Spanien in Schwierigkeiten. Dann hat Norwegen Schottland geschlagen, Schottland hat Spanien geschlagen und Spanien hat Norwegen geschlagen.“

Über Haaland scherzte Solbakken: „Ich weiß nicht, wie viel Cola oder Bier er getrunken hat.“

„Es ist wichtig, dass er sich eine Pause gönnt und sowohl die Euphorie als auch das Gefühl überwindet, dass man gemeinsam mit seinen Teamkollegen in zehn bis elf Monaten etwas Großes geleistet hat.“

„Dann muss es Ihnen erlaubt sein, sich ein wenig zu entspannen, 48 Stunden lang oder wie lange es auch dauert. Es wird nicht so sein, dass ich in sein Zimmer gehe und eine Al-Pacino-Rede halte, um ihm den Start am Samstag zu erleichtern. Es geht um den gesunden Menschenverstand. Ruhe.“ , Schlaf und taktisches Training.

„Ich muss respektieren, dass wir dem Samstag möglicherweise eine etwas andere Wendung geben müssen als mit einem anderen Spieler, wenn man bedenkt, was er durchgemacht hat.“

„Es ist nicht so, dass er nicht am taktischen Training teilnehmen oder bei taktischen Besprechungen nicht wach bleiben kann.“

„Er muss ehrlich sein, wie er sich fühlt.“ Wie beeinträchtigt und müde sind Sie geistig und körperlich? Wie schnell können Sie diese Eindrücke verarbeiten? Ich habe keinen Zweifel daran, dass er es schaffen kann.

Norwegen gegen Schottland: Fakten zum Spiel

Schottlands Scott McTominay hat in seinen letzten beiden Einsätzen für die Schotten einen Doppelpack geschossen, nachdem er in seinen ersten 37 Länderspielen nur ein Tor geschossen hatte. Der letzte schottische Spieler, der in drei Einsätzen in Folge zwei oder mehr Tore schoss, war Hughie Gallacher zwischen Oktober 1929 und Mai 1930.

Der Norweger Alexander Sørloth hat in seinen letzten sechs Einsätzen in der EM-Qualifikation fünf Tore geschossen und im März gegen Georgien den ersten Treffer erzielt, bislang sein einziges Tor in dieser Saison.

Schottland hat in seinen letzten 18 Spielen in allen Wettbewerben nur drei Niederlagen erlitten (12 Siege, 3 Unentschieden) und blieb in diesen Spielen zehn Mal ohne Gegentor. Sie hatten vor diesem Lauf drei ihrer vier Spiele verloren (D1).

In allen Wettbewerben hat Norwegen drei seiner letzten sechs Spiele verloren (S1 U2), nachdem es nur eines seiner vorherigen 13 verloren hatte (S8 U4). Ihre aktuelle Serie von sieben Spielen ohne Gegentor ist die schlechteste seit elf Spielen zwischen Mai 2016 und Juni 2017.

Schottland hat seine ersten beiden Qualifikationsspiele zur EM 2024 gewonnen und dabei Zypern und Spanien geschlagen. Ihre ersten drei Qualifikationsspiele für ein großes Turnier gewannen sie zuletzt in der EM-Qualifikation 2008 unter Walter Smith.

Norwegen hat nur vier seiner letzten 16 EM-Qualifikationsspiele gewonnen (U6 N6), wobei alle vier Siege gegen die Färöer-Inseln (2) und Malta (2) erzielt wurden.

Schottland hat nur drei seiner letzten 18 Begegnungen mit Norwegen verloren (9S, 6U), nämlich mit 4:3 im Juni 1963, 1:0 im Oktober 2004 und 4:0 im August 2009.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Norwegen und Schottland fand im November 2013 in einem Freundschaftsspiel statt, wobei die Schotten dank eines Tores von Scott Brown mit 1:0 gewannen.