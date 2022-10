Norwegen – Ein weiterer Russe mit Drohnen- und Kameraausrüstung festgenommen

News-Logo (kein aktuelles Bild verfügbar) (Deutschlandfunk)

Die Polizei in Tromsö, Nordnorwegen, sagte, er sei beim Fotografieren auf einem Flughafen beobachtet worden. Das beschlagnahmte Material enthielt Bilder des Flughafens Kirkenes und norwegischer Militärhubschrauber. In Norwegen wurden in letzter Zeit wiederholt Drohnen auf Energieinfrastrukturen gesichtet, darunter auch auf Offshore-Öl- und Gasplattformen. Diese Berichte und die Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben das Land veranlasst, die Sicherheit zu erhöhen.

Erst am Mittwoch wurde an der norwegischen Grenze ein Russe festgenommen, der zwei Drohnen und Speichermedien mit etlichen in Norwegen aufgenommenen Fotos und Videos bei sich hatte.

