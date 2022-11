North West Trolls Mom Kim Kardashian in urkomischem TikTok

Nordwest beweist weiterhin, dass sie a ist wild beim Braten ihrer Mutter.

Die 9-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West teilte ein Video von sich selbst, wie sie das virale Balenciaga Paris Fashion Week Outfit ihrer Mutter nachstellte, das haufenweise gelbes Klebeband in einem neuen TikTok enthielt.

In dem Clip, der auf dem Konto gepostet wurde, das North mit ihrer Mutter teilt, wickelt sie ein paar Stränge des Klebebands, das Kim für den Look verwendet hat, um ihr schwarzes T-Shirt. Und natürlich vervollständigte sie ihren Look mit einer Perücke, die den aktuellen blonden Locken von Kim K ähnelt.

Und als ob der Moment nicht noch ikonischer werden könnte, sorgte North dafür, dass sie ihre Mutter episch noch weiter trollte, indem sie neben einem Audio, das einige von Kims Kmit den Kardashians zusammenschleichen Zitate neben Megan Thee Stallions Song „Savage“.