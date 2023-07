Nordwest lebt ihr bestes Mädchenleben in den 90ern.

Am 16. Juli Kim Kardashian hat Instagram-Fotos von ihr und ihrem Ex geteilt Kanye West’s älteste Tochter, 10, trifft sich TLC Sänger Rozonda „Chilli“ Thomasneun Monate nachdem sie sie in einer Nachstellung des erfolgreichen Musikvideos „No Scrubs“ der Rap-Gruppe aus dem Jahr 1999 porträtiert hatte.

Die SKIMS-Gründerin hat ihren Beitrag mit der Überschrift „Träume werden wahr @therealchilli“ versehen.

Auf einem der Bilder. North und Chili, 52, stehen in einer Küche und halten die pommerschen Hunde der Familie West, Sushi und Sake.

„Was!!!!! Und du hast mich nicht gerufen, damit ich vorbeikomme!!!!“ Kims Schwester Khloe Kardashian kommentiert. „Oh, du bist in Schwierigkeiten.“

Kim veröffentlichte außerdem ein Foto von North und zwei ihrer als TLC verkleideten Freundinnen in ihrem „No Scrubs“-Video für Halloween 2022, das erstmals in Videos zu sehen war, die im Oktober auf dem gemeinsamen TikTok des Mutter-Tochter-Duos gepostet wurden.

Die Kinderkostüme waren weniger freizügig gestaltet als die ikonischen Modelle von Chili. Tionne „T-Boz“ Watkins und verstorbener Bandkollege Lisa „Linkes Auge“ Lopes. In Anlehnung an Chilli trug North ein schwarzes Crop-Top aus Leder, eine passende Hose mit Knieschützern und einen Kettengürtel mit einem großen rot-weißen Knopf.