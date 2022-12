North West tanzt um ihr Haus zu Michael Jackson Song

North besitzt auch den weiß-schwarzen Fedora, den Michael 1988 in seinem Musikvideo „Smooth Criminal“ trug, wie in einem anderen zu sehen ist. Beide Stücke wurden über Juliens Auktionshaus erworben. Die Jacke des Superstars wurde für 65.625 US-Dollar verkauft, während das Höchstgebot für seinen Hut 56.250 US-Dollar betrug.

Aber North ist nicht das einzige prominente Kind, das Michael in den sozialen Medien Tribut zollt. Vergangenes Jahr, Naya Riveras Sohn Josey wurde dabei erwischt, wie er „Man in the Mirror“ schmetterte und auf einer Gitarre klimperte, wie man es von seinem Vater sieht Ryan Dorsey’s Instagram-Story.

Der Clip vom August 2021 hatte schnell Fans, die die offensichtliche Liebe des Kleinen zur Musik mit der seiner verstorbenen Mutter verglichen. Naya – die im Juli 2020 an einem versehentlichen Ertrinken während einer Bootsfahrt mit ihrem Sohn starb – tauchte auf Freude’s Tribute-Episode an Michael im Jahr 2012, in der er denkwürdigerweise „Smooth Criminal“ aufführte.

Nun, wer kann es mit einem Moonwalk steigern?