North Field East-Projekt: QatarEnergy unterzeichnet Vertrag zur Lieferung von Gas nach China für 27 Jahre

QatarEnergy-Chef Saad al-Kaabi sagte Reuters am Montag, das Unternehmen habe einen 27-jährigen Verkaufs- und Kaufvertrag mit dem chinesischen Unternehmen Sinopec unterzeichnet, dem längsten in der Geschichte der Geschäfte mit verflüssigtem Erdgas (LNG).

„Heute ist ein wichtiger Meilenstein für den ersten Verkaufs- und Kaufvertrag für das North Field East-Projekt, es sind 4 Millionen Tonnen für 27 Jahre an Sinopec of China“, sagte Kaabi bei einem Interview in Doha kurz vor der Vertragsunterzeichnung.

„Es bedeutet, dass langfristige Geschäfte hier sind und sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer wichtig sind“, sagte er.

Das Nordfeld ist Teil des größten Gasfeldes der Welt, das Katar mit dem Iran teilt, der seinen Anteil South Pars nennt.

QatarEnergy unterzeichnete Anfang dieses Jahres Verträge für North Field East, die erste und größere Phase des zweiphasigen Expansionsplans für das North Field, der sechs LNG-Züge umfasst, die die Verflüssigungskapazität von Katar bis 2027 von 77 Millionen auf 126 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen werden.

Später unterzeichnete es auch Verträge mit Partnern für North Field South, die zweite Phase der Expansion.

„Wir freuen uns sehr über diesen Deal mit Sinopec, weil wir in der Vergangenheit eine langfristige Beziehung hatten und dies unsere Beziehung auf neue Höhen hebt, da wir ein SPA haben, das bis in die 2050er Jahre dauern wird“, sagte Kaabi.

Kaabi sagte, dass Verhandlungen mit anderen Käufern in China und Europa und weltweit, die Versorgungssicherheit haben wollen, im Gange seien.

„Ich denke, die jüngste Volatilität hat die Käufer dazu gebracht, die Bedeutung einer langfristigen Versorgung zu verstehen“, sagte er.

Kaabi fügte hinzu, dass mit mehreren Unternehmen Verhandlungen über eine Kapitalbeteiligung am Expansionsprojekt des Golfstaats im Gange seien.

QatarEnergy hat insgesamt eine Beteiligung von 75 % an der Erweiterung behalten und könnte bis zu 5 % dieser Beteiligung an einige Käufer abgeben.

Quellen teilten Reuters im Juni mit, dass sich Chinas nationale Ölkonzerne in fortgeschrittenen Gesprächen mit Katar über Investitionen in North Field East befänden.